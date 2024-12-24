Чем категорически нельзя кормить кошку?

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда, стремясь угостить своего питомца, мы можем нанести ему вред. Ведь многие продукты, которые мы считаем полезными для себя, могут быть категорически противопоказаны кошкам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

Чем нельзя кормить наших любимых пушистых друзей:

Молоко и сливки

С возрастом у кошек часто развивается непереносимость лактозы, что делает молоко и сливки вредными для них. Кроме того, сливки содержат много жира, что может привести к панкреатиту.

Картофель

В вареном виде картофель не представляет для кошек никакой ценности, так как их организм не усваивает крахмал. Сырой же картофель токсичен из-за содержащегося в нём алкалоида соланина, который может вызвать отравление.

Рыба (сырая, домашнего приготовления, человеческие консервы)

Существует риск развития мочекаменной болезни и дефицита витамина К при употреблении рыбы. Кроме того, она содержит высокие концентрации тиамина, что может привести к потере аппетита. В редких случаях передозировка тиамина может вызвать судороги и даже смерть.

Сырые яйца

Сырые яйца содержат фермент авидин, который снижает усвояемость витаминов группы В. Это может привести к проблемам с кожей и шерстью. Также существует риск заражения сальмонеллёзом, опасным заболеванием, которое может передаваться через сырые яйца. В вареном виде разрешено давать не более двух яиц в неделю.

Лук и чеснок

Лук и чеснок могут вызывать анемию, так как содержат сульфоксиды и дисульфиды, разрушающие красные кровяные тельца. Кроме того, они раздражают слизистые оболочки ротовой полости и желудочно-кишечного тракта.

Виноград и изюм

Эти ягоды содержат вещества, которые негативно влияют на работу почек.

К запрещённым продуктам также относятся: орехи макадамии и грецкие, ксилит (заменитель сахара), шоколад, грибы, дрожжевое тесто, алкоголь и сладости.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



