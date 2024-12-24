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Чем категорически нельзя кормить кошку?

2:09
Зоосфера

Иногда, стремясь угостить своего питомца, мы можем нанести ему вред. Ведь многие продукты, которые мы считаем полезными для себя, могут быть категорически противопоказаны кошкам.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Чем нельзя кормить наших любимых пушистых друзей:

Молоко и сливки

С возрастом у кошек часто развивается непереносимость лактозы, что делает молоко и сливки вредными для них. Кроме того, сливки содержат много жира, что может привести к панкреатиту.

Картофель

В вареном виде картофель не представляет для кошек никакой ценности, так как их организм не усваивает крахмал. Сырой же картофель токсичен из-за содержащегося в нём алкалоида соланина, который может вызвать отравление.

Рыба (сырая, домашнего приготовления, человеческие консервы)

Существует риск развития мочекаменной болезни и дефицита витамина К при употреблении рыбы. Кроме того, она содержит высокие концентрации тиамина, что может привести к потере аппетита. В редких случаях передозировка тиамина может вызвать судороги и даже смерть.

Сырые яйца

Сырые яйца содержат фермент авидин, который снижает усвояемость витаминов группы В. Это может привести к проблемам с кожей и шерстью. Также существует риск заражения сальмонеллёзом, опасным заболеванием, которое может передаваться через сырые яйца. В вареном виде разрешено давать не более двух яиц в неделю.

Лук и чеснок

Лук и чеснок могут вызывать анемию, так как содержат сульфоксиды и дисульфиды, разрушающие красные кровяные тельца. Кроме того, они раздражают слизистые оболочки ротовой полости и желудочно-кишечного тракта.

Виноград и изюм

Эти ягоды содержат вещества, которые негативно влияют на работу почек.

К запрещённым продуктам также относятся: орехи макадамии и грецкие, ксилит (заменитель сахара), шоколад, грибы, дрожжевое тесто, алкоголь и сладости.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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