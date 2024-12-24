Выяснилось, почему собаки приносят подарки

Специалист по дрессировке собак из Howl School for Dogs объяснил, что за привычкой собак приносить в зубах разные предметы скрывается нечто большее, чем можно было бы подумать.
Эксперт отметил, что иногда собаки приносят предметы не потому что хотят поиграть, а чтобы справиться с сильными эмоциями: радостью, переживаниями или беспокойством.
Он также объяснил, что собаки часто хватают вещи, когда в дом приходят гости. Это может быть связано с тем, что присутствие нового человека вызывает у них чувство тревоги.
Кинолог советует обращать внимание на такое поведение питомца и анализировать, какие события могут вызывать у него стресс или волнение. Понимание этих сигналов поможет лучше заботиться о психологическом состоянии собаки и укрепить доверие между вами.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.