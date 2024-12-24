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Выяснилось, почему собаки приносят подарки

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Зоосфера

Специалист по дрессировке собак из Howl School for Dogs объяснил, что за привычкой собак приносить в зубах разные предметы скрывается нечто большее, чем можно было бы подумать.

Бордер-колли
Фото: pixabay.com by Катрин Керу, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Бордер-колли

Эксперт отметил, что иногда собаки приносят предметы не потому что хотят поиграть, а чтобы справиться с сильными эмоциями: радостью, переживаниями или беспокойством.

Он также объяснил, что собаки часто хватают вещи, когда в дом приходят гости. Это может быть связано с тем, что присутствие нового человека вызывает у них чувство тревоги.

Кинолог советует обращать внимание на такое поведение питомца и анализировать, какие события могут вызывать у него стресс или волнение. Понимание этих сигналов поможет лучше заботиться о психологическом состоянии собаки и укрепить доверие между вами.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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