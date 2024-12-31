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Миниатюрные мышки: идеальный питомец для дома

2:16
Зоосфера » Грызуны

Вы задумывались, почему декоративные мышки так недооценены в роли домашних питомцев? Между тем, эти миниатюрные создания идеально подходят для содержания в квартире. Они легко приручаются, неприхотливы и при должном уходе живут до 2-3 лет.

Лабораторная мышь
Фото: Flickr by mrmin123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лабораторная мышь

Почему мыши заслуживают внимания

Многие не знают, что селекционеры вывели несколько пород декоративных мышей. Эти грызуны отличаются не только цветом, но и длиной шерсти, её текстурой. Есть даже лысые мышки!

Как создать идеальный дом для мышки

Поскольку мыши — невероятно активные животные, их клетка должна быть многоуровневой. Добавьте туда полочки, лесенки и колесо (только цельное, без решёток). Для удобства уборки лучше выбирать клетки с выдвижным поддоном.

Обратите внимание на расстояние между прутьями: мышь не должна вылезать наружу. Замок клетки тоже должен быть надёжным, иначе питомец быстро освоит побег.

Наполнителем могут служить опилки, но важно помнить: чем больше грызунов в клетке, тем чаще потребуется уборка, чтобы избежать неприятного запаха. Разместите клетку подальше от батарей и прямых солнечных лучей.

Клетка должна включать:

  • кормушку
  • поилку
  • небольшой домик, чтобы мышь могла спрятаться

Правильное питание

Основу рациона мышей составляют зерновые смеси. Готовые корма — отличный выбор, ведь они сбалансированы и содержат только безопасные компоненты. Не забывайте добавлять в меню свежие овощи, фрукты и зелень, но убирайте недоеденные остатки.

Белковая пища тоже важна. Проверьте состав корма: возможно, в нём уже есть нужные компоненты. Если нет, можно добавить немного варёного яйца или варёной курицы.

Уход за зубами

У мышей передние зубы растут всю жизнь. Чтобы избежать проблем, предоставляйте им сухие веточки для стачивания.

Ночной образ жизни

Декоративные мыши активны ночью, и их шум может мешать вашему сну. Если это станет проблемой, перенесите клетку в другую комнату.

Уточнения

Домова́я мышь (лат. Mus musculus) — вид грызунов рода домовых мышей. Благодаря своей способности к сосуществованию с человеком домовые мыши распространились по всему миру и являются одним из самых многочисленных видов млекопитающих.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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