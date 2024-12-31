Удивительные привычки рыбок: что нужно знать каждому аквариумисту

Рыбки — одни из самых загадочных и интересных домашних питомцев. Их поведение, физиология и потребности кардинально отличаются от наших.
Знаете ли вы, что рыбки никогда не перестают расти? Основную массу они набирают в первый год жизни. Если на этом этапе условия содержания неблагоприятны, рыбка может остаться маленькой навсегда. Такой питомец обычно выделяется угловатой формой тела и большими глазами.
Физиология пищеварения рыб удивительна. Например, у травоядных рыбок, таких как золотые, отсутствует желудок, а их кишечник длинный. У хищников всё наоборот: развитый желудок и короткий кишечник.
Хищников кормите через день высокопротеиновыми кормами
Травоядным кормите дважды в день растительными смесями
Глаза рыбок под водой малоэффективны, зато их нюх и боковая линия компенсируют этот недостаток.
Нюх — аквариумные рыбки улавливают запахи пищи, что помогает им находить корм даже в самых укромных местах.
Боковая линия — этот орган чувств позволяет им замечать малейшие колебания воды, держаться в стае и избегать опасностей.
Поскольку у рыбок нет век, определить, что они спят, бывает сложно. Они засыпают примерно через час после выключения света и пробуждаются с его включением. Ночные рыбки, такие как сомы, активны в темноте. Если ваши питомцы едят только ночью, кормите их после выключения света.
Аква́риумные рыбы — собирательное название таксономически разнородных рыб, которых содержат и разводят в аквариумах с декоративной целью.
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