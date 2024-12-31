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Удивительные привычки рыбок: что нужно знать каждому аквариумисту

2:15
Зоосфера » Рыбы

Рыбки — одни из самых загадочных и интересных домашних питомцев. Их поведение, физиология и потребности кардинально отличаются от наших.

Золотые рыбки
Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Золотые рыбки

Рыбки растут всю жизнь

Знаете ли вы, что рыбки никогда не перестают расти? Основную массу они набирают в первый год жизни. Если на этом этапе условия содержания неблагоприятны, рыбка может остаться маленькой навсегда. Такой питомец обычно выделяется угловатой формой тела и большими глазами.

Чтобы рыбки росли здоровыми:

  1. Кормите молодых особей дважды в день: используйте специализированные корма
  2. Следите за чистотой воды: нитраты, накапливающиеся в аквариуме, замедляют рост
  3. Регулярно меняйте воду

Как едят рыбки: хищники и травоядные

Физиология пищеварения рыб удивительна. Например, у травоядных рыбок, таких как золотые, отсутствует желудок, а их кишечник длинный. У хищников всё наоборот: развитый желудок и короткий кишечник.

Подход к кормлению должен учитывать эти особенности:

Хищников кормите через день высокопротеиновыми кормами
Травоядным кормите дважды в день растительными смесями

Рыбки чувствуют мир иначе

Глаза рыбок под водой малоэффективны, зато их нюх и боковая линия компенсируют этот недостаток.

Нюх — аквариумные рыбки улавливают запахи пищи, что помогает им находить корм даже в самых укромных местах.
Боковая линия — этот орган чувств позволяет им замечать малейшие колебания воды, держаться в стае и избегать опасностей.

Рыбки спят с открытыми глазами

Поскольку у рыбок нет век, определить, что они спят, бывает сложно. Они засыпают примерно через час после выключения света и пробуждаются с его включением. Ночные рыбки, такие как сомы, активны в темноте. Если ваши питомцы едят только ночью, кормите их после выключения света.


Хранение корма:

  • Используйте герметичную упаковку
  • Избегайте хранения открытых банок дольше трёх месяцев
  • Храните корм в тёмном месте, защищённом от влаги

Уточнения

Аква́риумные рыбы — собирательное название таксономически разнородных рыб, которых содержат и разводят в аквариумах с декоративной целью.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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