Удивительные привычки рыбок: что нужно знать каждому аквариумисту

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Рыбы

Рыбки — одни из самых загадочных и интересных домашних питомцев. Их поведение, физиология и потребности кардинально отличаются от наших.

Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Золотые рыбки

Рыбки растут всю жизнь

Знаете ли вы, что рыбки никогда не перестают расти? Основную массу они набирают в первый год жизни. Если на этом этапе условия содержания неблагоприятны, рыбка может остаться маленькой навсегда. Такой питомец обычно выделяется угловатой формой тела и большими глазами.

Чтобы рыбки росли здоровыми:

Кормите молодых особей дважды в день: используйте специализированные корма Следите за чистотой воды: нитраты, накапливающиеся в аквариуме, замедляют рост Регулярно меняйте воду

Как едят рыбки: хищники и травоядные

Физиология пищеварения рыб удивительна. Например, у травоядных рыбок, таких как золотые, отсутствует желудок, а их кишечник длинный. У хищников всё наоборот: развитый желудок и короткий кишечник.

Подход к кормлению должен учитывать эти особенности:

Хищников кормите через день высокопротеиновыми кормами

Травоядным кормите дважды в день растительными смесями

Рыбки чувствуют мир иначе

Глаза рыбок под водой малоэффективны, зато их нюх и боковая линия компенсируют этот недостаток.

Нюх — аквариумные рыбки улавливают запахи пищи, что помогает им находить корм даже в самых укромных местах.

Боковая линия — этот орган чувств позволяет им замечать малейшие колебания воды, держаться в стае и избегать опасностей.

Рыбки спят с открытыми глазами

Поскольку у рыбок нет век, определить, что они спят, бывает сложно. Они засыпают примерно через час после выключения света и пробуждаются с его включением. Ночные рыбки, такие как сомы, активны в темноте. Если ваши питомцы едят только ночью, кормите их после выключения света.



Хранение корма:

Используйте герметичную упаковку

Избегайте хранения открытых банок дольше трёх месяцев

Храните корм в тёмном месте, защищённом от влаги

Уточнения

Аква́риумные рыбы — собирательное название таксономически разнородных рыб, которых содержат и разводят в аквариумах с декоративной целью.



