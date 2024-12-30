Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вернуться в форму после праздников? Эта тренировка сжигает калории за минуту
Быстрый макияж без перегрузки: попробуйте однослойную технику
Эти планеты могут скрывать жизнь: как мы ищем инопланетян в Млечном Пути
Согрейте руки, чтобы расслабить ум: лайфхак, который работает
Всего один миллион за 2,3 кв.м: стоит ли покупать крошечные апартаменты в Москве?
В Египте расследуют причины нападения акулы на туристов
Мозаика в интерьере: как превратить дом в произведение искусства
Опасный вирус для кошек: всё, что нужно знать о панлейкопении
Зря смеялись: прогнозы учёного из 1925 года начинают сбываться

Секрет собачьей памяти: как питомцы запоминают команды

2:00
Зоосфера » Собаки

Почему собаки забывают команды

Собаки — это не только преданные, но и удивительно умные существа. Они способны запоминать множество команд, но порой владельцам кажется, что их питомцы забыли уже выученные навыки. Так ли это на самом деле? Могут ли собаки утрачивать свои знания? Давайте разберёмся.

Две собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Две собаки

Особенности памяти собак

Память собак имеет много общего с человеческой, хотя в ней есть свои уникальные черты. Они прекрасно запоминают ситуации, связанные с сильными эмоциями, будь то радостные или стрессовые события.

В их памяти существует два основных типа:

  1. Кратковременная память — информация удерживается всего несколько минут.
    Долговременная память — навыки и опыт сохраняются на протяжении всей жизни.
  2. Почему собака "забывает" команды?
    Когда питомец перестаёт выполнять знакомые команды, это вовсе не означает, что он забыл их.

На это могут влиять различные факторы:

  • Отсутствие практики 
  • Стресс или смена обстановки 
  • Возраст 
  • Проблемы со здоровьем 

Как понять, что собака "забыла" команду

  • Собака игнорирует команды, которые раньше выполняла
  • Замешательство при попытке выполнить действие
  • Неправильное выполнение команды
  • Отсутствие реакции в новой обстановке


Как помочь собаке вспомнить команду

  • Повторение и практика 
  • Положительное подкрепление 
  • Постепенное усложнение условий 
  • Терпение 

Как предотвратить "забывание"

  • Регулярно повторяйте команды.
  • Формируйте позитивные ассоциации с обучением.
  • Заботьтесь о здоровье и активности собаки.

Обучение пожилых собак

Возраст не всегда является препятствием для обучения. Даже старые собаки могут осваивать новые трюки. Регулярные умственные упражнения помогут сохранить их когнитивные функции и поддерживать интерес к обучению.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Домашние животные
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином Аудио 
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Нефть
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией Аудио 
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Недвижимость
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Последние материалы
Неподходящие закуски к шампанскому: это стоит оставить на полке магазина
Фитнес как антистресс: почему спорт это лучшая терапия
Акула унесла жизнь туриста на египетском курорте
Планируем сад: цветы, которые будут расти на одном месте всю жизнь
Какая селёдка делает Шубу вкуснее: как выбрать рыбу для любимого салата
Секрет собачьей памяти: как питомцы запоминают команды
ОСАГО под вопросом: получите ли вы компенсацию после аварии из-за недомогания
Как дома вырастить экзотический фрукт: секреты успешной посадки ананаса
Как избавиться от запаха в доме, если на кухне что-то пригорело? Лучшие методы
Как кофе помогает сохранить молодость и силу мышц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.