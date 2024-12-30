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Инстинкты или расстройство: что заставляет собаку царапать пол

1:34
Зоосфера » Собаки

Ваш четвероногий друг часто оставляет следы лап на полу? Не игнорируйте это поведение! За ним могут скрываться серьёзные причины, требующие вашего внимания. Давайте разберёмся, что может означать такая активность и как помочь питомцу.

Корги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Корги

Возможные причины

  • Инстинкты
    Одной из самых безобидных причин может быть природное поведение собаки. Например, ваш пёс может пытаться "сделать гнездо" перед тем, как лечь. Это нормальная часть их инстинктов, унаследованных от диких предков. Если вы замечаете это время от времени, переживать не стоит.
  • Скука
    Если ваш питомец регулярно царапает пол, возможно, ему просто скучно. Недостаток развлечений и активности заставляет животное искать себе занятие.
  • Избыток энергии
    Ваш пёс полон сил, но не знает, как их выплеснуть? Это ещё одна распространённая причина.
  • Расстройства
    Иногда причина более серьёзная. Постоянное царапанье пола может быть симптомом обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Это состояние требует вмешательства ветеринара. Специалист проведёт обследование, назначит лечение или порекомендует препараты для улучшения состояния питомца.

Что делать

Если поведение вашего питомца вызывает вопросы, главное — внимательно наблюдать за ним. Регулярные прогулки, внимание со стороны хозяина и своевременное обращение к специалисту помогут вам справиться с любой ситуацией.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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