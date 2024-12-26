Орехи: скрытая угроза или суперфуд

Орехи — это не только вкусный, но и крайне питательный продукт, однако их употребление требует меры. Эндокринолог Елена Островская рассказала о положительных и отрицательных свойствах орехов.
Чем полезны орехи:
Орехи содержат множество полезных веществ:
Вредные свойства и ограничения:
Однако, как отметила врач, орехи — это тяжёлая пища, особенно в больших количествах. Их избыток может привести к расстройствам пищеварения. Людям с заболеваниями ЖКТ нужно включать орехи в рацион с осторожностью.
Также орехи могут стать причиной сильных аллергических реакций, поэтому важно следить за индивидуальной переносимостью.
Как правильно употреблять орехи:
Для получения пользы от орехов их важно употреблять в умеренных количествах. Рекомендуемая суточная норма составляет 30 граммов. Если рацион беден на белок, можно немного увеличить эту порцию, но делать это нужно осознанно.
Орехи — ценный продукт, который помогает укрепить здоровье и улучшить самочувствие, если соблюдать меру. При правильном подходе они станут полезной частью рациона.
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