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Орехи: скрытая угроза или суперфуд

1:47
Зоосфера

Польза и вред орехов: что рассказал врач

Орехи — это не только вкусный, но и крайне питательный продукт, однако их употребление требует меры. Эндокринолог Елена Островская рассказала о положительных и отрицательных свойствах орехов.

Орехи
Фото: pxhere.com by piviso.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Орехи

Чем полезны орехи:

Орехи содержат множество полезных веществ:

  • Жиры и клетчатка способствуют нормализации пищеварения.
  • Минералы: магний, марганец, кальций и медь поддерживают здоровье костей, мышц и сердечно-сосудистой системы.
  • Аминокислоты: помогают снимать сосудистые спазмы, улучшают кровоснабжение, участвуют в выработке мелатонина и серотонина, что способствует нормализации сна и поднятию настроения.
  • Витамины группы В: необходимы для работы нервной системы.

Вредные свойства и ограничения:

Однако, как отметила врач, орехи — это тяжёлая пища, особенно в больших количествах. Их избыток может привести к расстройствам пищеварения. Людям с заболеваниями ЖКТ нужно включать орехи в рацион с осторожностью.

Также орехи могут стать причиной сильных аллергических реакций, поэтому важно следить за индивидуальной переносимостью.

Как правильно употреблять орехи:

Для получения пользы от орехов их важно употреблять в умеренных количествах. Рекомендуемая суточная норма составляет 30 граммов. Если рацион беден на белок, можно немного увеличить эту порцию, но делать это нужно осознанно.

Вывод

Орехи — ценный продукт, который помогает укрепить здоровье и улучшить самочувствие, если соблюдать меру. При правильном подходе они станут полезной частью рациона.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
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