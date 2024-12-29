Можно ли заменить прогулки двором: как прогулки делают вашего пса здоровее

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы миниатюрных собак ошибочно полагают, что их питомцу не нужно гулять. Чихуахуа или йоркширские терьеры, по их мнению, вполне могут довольствоваться прогулками по балкону или игрой в комнате. Но это большое заблуждение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Прогулка — не только для туалета

Выгул для собаки — это не просто возможность справить нужду. Это важнейшая часть её физического и умственного развития. Без ежедневных прогулок питомец начинает скучать, а это чревато появлением нежелательного поведения.

Скучающая собака может:

лаять без остановки

портить мебель или обувь

проявлять другие деструктивные привычки

Даже миниатюрные собаки нуждаются в ежедневном выгуле продолжительностью 20-30 минут.

Индивидуальный подход к прогулкам

Длительность и активность прогулок зависят от здоровья и темперамента собаки. Если питомец энергичен, ему нужно больше времени на свежем воздухе. Малоподвижные собаки довольствуются более короткими прогулками.

Если у вас частный дом

Даже если собака живёт в доме с просторным двором, это не заменяет прогулок за его пределами.

Выводя питомца за границы участка, вы:

помогаете ему изучать мир

позволяете услышать новые звуки

даёте возможность общаться с другими собаками

Прогулки — это не просто рутина, а важная составляющая счастливой жизни вашего питомца. Не лишайте его этого удовольствия.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



