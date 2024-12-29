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Можно ли заменить прогулки двором: как прогулки делают вашего пса здоровее

1:33
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы миниатюрных собак ошибочно полагают, что их питомцу не нужно гулять. Чихуахуа или йоркширские терьеры, по их мнению, вполне могут довольствоваться прогулками по балкону или игрой в комнате. Но это большое заблуждение.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Прогулка — не только для туалета

Выгул для собаки — это не просто возможность справить нужду. Это важнейшая часть её физического и умственного развития. Без ежедневных прогулок питомец начинает скучать, а это чревато появлением нежелательного поведения.

Скучающая собака может:

  • лаять без остановки
  • портить мебель или обувь
  • проявлять другие деструктивные привычки

Даже миниатюрные собаки нуждаются в ежедневном выгуле продолжительностью 20-30 минут.

Индивидуальный подход к прогулкам

Длительность и активность прогулок зависят от здоровья и темперамента собаки. Если питомец энергичен, ему нужно больше времени на свежем воздухе. Малоподвижные собаки довольствуются более короткими прогулками.

Если у вас частный дом

Даже если собака живёт в доме с просторным двором, это не заменяет прогулок за его пределами.

Выводя питомца за границы участка, вы:

  • помогаете ему изучать мир
  • позволяете услышать новые звуки
  • даёте возможность общаться с другими собаками

Прогулки — это не просто рутина, а важная составляющая счастливой жизни вашего питомца. Не лишайте его этого удовольствия.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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