Можно ли заменить прогулки двором: как прогулки делают вашего пса здоровее

Многие владельцы миниатюрных собак ошибочно полагают, что их питомцу не нужно гулять. Чихуахуа или йоркширские терьеры, по их мнению, вполне могут довольствоваться прогулками по балкону или игрой в комнате. Но это большое заблуждение.
Выгул для собаки — это не просто возможность справить нужду. Это важнейшая часть её физического и умственного развития. Без ежедневных прогулок питомец начинает скучать, а это чревато появлением нежелательного поведения.
Скучающая собака может:
Даже миниатюрные собаки нуждаются в ежедневном выгуле продолжительностью 20-30 минут.
Длительность и активность прогулок зависят от здоровья и темперамента собаки. Если питомец энергичен, ему нужно больше времени на свежем воздухе. Малоподвижные собаки довольствуются более короткими прогулками.
Даже если собака живёт в доме с просторным двором, это не заменяет прогулок за его пределами.
Прогулки — это не просто рутина, а важная составляющая счастливой жизни вашего питомца. Не лишайте его этого удовольствия.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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