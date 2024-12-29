Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о беге — эта 25-минутная тренировка при ходьбе укрепит мышцы и поможет похудеть
Этот способ использования картофеля обрадует ваших близких
Ипотека в 2025: доступность для большинства россиян под вопросом
Почему поздний ужин после 17:00 может разрушить ваше здоровье
Домашний — попугай спокойный питомец для занятых: мифы и правда о содержании птиц
Донбасс — регион с передовым научным потенциалом
Мороженое зимой: безобидное удовольствие или риск для здоровья
Появились подробности авиакатастрофы Boeing 737 в Южной Корее
Упрямые, но обучаемые: породы собак которые требуют терпения

Чем занять кошку в квартире: советы на каждый день

2:31
Зоосфера » Кошки

На первый взгляд кажется, что жизнь у домашних кошек беззаботна: еда, тепло и уют. Но представьте, каково каждый день оставаться взаперти, часами дожидаясь хозяина. Жизнь питомца далеко не такая радужная, как может показаться, и владельцам стоит учитывать их основные потребности, чтобы сохранить их здоровье и радость.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Микромир: как кошки создают свои убежища

Инстинкты безопасности живут в каждой кошке, даже если она давно живёт в квартире. Они стремятся найти укромное место, где можно чувствовать себя защищённо. Именно поэтому ваш питомец так любит забираться в шкафы, прятаться под пледы или устраиваться в картонных коробках. Эти "тайные уголки" помогают кошкам расслабиться и справляться с тревогой.

Игры и развлечения: охота без добычи

Даже в квартире кошка остаётся охотником. Если не дать ей возможность выплеснуть энергию, она начнёт скучать и может даже стать агрессивной. Простые игрушки — мячики, бантики, подвесные погремушки — помогают питомцу не только развлекаться, но и сохранять физическую активность. А это, кстати, в интересах и самого хозяина, ведь активная кошка реже страдает от ожирения и связанных с ним проблем.

Еда: не только вкус, но и чистота

Домашние кошки привередливы не просто так. Чистая посуда для корма и свежая вода — их базовые потребности. Причём воду рядом с миской для еды ставить не стоит: по инстинкту кошка считает её загрязнённой и отправится искать жидкость в ванну или раковину. Обеспечьте питомцу доступ к чистой воде, чтобы избежать лишних хлопот.

Внимание: без любви кошка грустит

Кошки обожают проводить время с хозяином. Они могут ластиться, запрыгивать на руки или просто лежать рядом. Не игнорируйте питомца, особенно если он сам ищет вашего внимания. Ласковые прикосновения, игры и просто разговор с кошкой сделают её счастливее.

Наблюдение: важное развлечение для кошачьей души

Кошки — прирождённые наблюдатели. Им нравится следить за жизнью в квартире и за окном. Устройте им удобное место на подоконнике, чтобы они могли наблюдать за птицами, машинами или прохожими. Такой простой жест порадует вашего питомца и сделает его день интереснее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило
Садоводство, цветоводство
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило Аудио 
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Наука и техника
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Шоу-бизнес
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны Игорь Буккер Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2 Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Последние материалы
Чудо за 5 евро — пользователь Reddit купил работающую консоль с играми за бесценок
Можно ли заменить прогулки двором: как прогулки делают вашего пса здоровее
Качаем пресс на стуле: топ-3 упражнения для красивого живота
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Чем занять кошку в квартире: советы на каждый день
Крабовый салат и глинтвейн на рельсах
Паучи для кошек: что это и почему их выбирают миллионы владельцев
Российский клип I Got Love впервые набрал миллиард просмотров на YouTube
Домашние удобрения для орхидей: проверенные рецепты
Как питание помогает победить онкологию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.