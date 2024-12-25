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Главные признаки старения у вашей кошки

2:12
Зоосфера

С какого возраста кошки считаются старыми: важные факты для заботливых хозяев

Когда ваша кошка становится старой? Многие владельцы даже не догадываются, что их пушистый любимец начинает стареть гораздо раньше, чем кажется. Разберём, с какого возраста кошки считаются пожилыми, как определить старение и как облегчить жизнь питомцу в этот период.

Скучающая кошка
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скучающая кошка

Когда кошка становится пожилой

Старение кошек начинается примерно с 7 лет:

  • 7-10 лет - возраст стареющей кошки.
  • 11-14 лет - кошка становится пожилой.
  • 15 лет и старше - возраст очень пожилого питомца.

Зная эту градацию, вы сможете вовремя адаптировать уход за животным.

Как распознать старение

Понять, что кошка начала стареть, можно по следующим признакам:

  1. Снижение аппетита и веса.
    Зубы с возрастом стираются, десны воспаляются, что делает приём пищи болезненным. Это может привести к потере веса.

  2. Проблемы с суставами.
    Кошка перестаёт прыгать на шкафы или полки — суставы теряют эластичность.

  3. Снижение активности.
    Животное больше спит, меньше играет и двигается.

  4. Изменения внешности.
    Шерсть тускнеет, глаза начинают слезиться. Также могут появиться проблемы с пищеварением.

Как помочь пожилому питомцу

Чтобы стареющая кошка чувствовала себя комфортно, важно уделить внимание следующим аспектам:

  • Корм. Используйте специализированные рационы для пожилых кошек, учитывающие возрастные потребности.

  • Удобство. Добавьте в квартире дополнительные лотки, чтобы питомец не испытывал дискомфорт.

  • Комфортное место для сна. Переместите лежанку на более низкий уровень, но не на пол, чтобы избежать переохлаждения.

  • Регулярные осмотры у ветеринара. Возрастные болезни легче предотвратить или вылечить на ранних стадиях.

С заботой и вниманием даже пожилая кошка может прожить долгую и счастливую жизнь рядом с вами.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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