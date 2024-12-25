Главные признаки старения у вашей кошки

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С какого возраста кошки считаются старыми: важные факты для заботливых хозяев

Когда ваша кошка становится старой? Многие владельцы даже не догадываются, что их пушистый любимец начинает стареть гораздо раньше, чем кажется. Разберём, с какого возраста кошки считаются пожилыми, как определить старение и как облегчить жизнь питомцу в этот период.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скучающая кошка

Когда кошка становится пожилой

Старение кошек начинается примерно с 7 лет:

7-10 лет - возраст стареющей кошки.

- возраст стареющей кошки. 11-14 лет - кошка становится пожилой.

- кошка становится пожилой. 15 лет и старше - возраст очень пожилого питомца.

Зная эту градацию, вы сможете вовремя адаптировать уход за животным.

Как распознать старение

Понять, что кошка начала стареть, можно по следующим признакам:

Снижение аппетита и веса.

Зубы с возрастом стираются, десны воспаляются, что делает приём пищи болезненным. Это может привести к потере веса. Проблемы с суставами.

Кошка перестаёт прыгать на шкафы или полки — суставы теряют эластичность. Снижение активности.

Животное больше спит, меньше играет и двигается. Изменения внешности.

Шерсть тускнеет, глаза начинают слезиться. Также могут появиться проблемы с пищеварением.

Как помочь пожилому питомцу

Чтобы стареющая кошка чувствовала себя комфортно, важно уделить внимание следующим аспектам:

Корм . Используйте специализированные рационы для пожилых кошек, учитывающие возрастные потребности.

. Используйте специализированные рационы для пожилых кошек, учитывающие возрастные потребности. Удобство . Добавьте в квартире дополнительные лотки, чтобы питомец не испытывал дискомфорт.

. Добавьте в квартире дополнительные лотки, чтобы питомец не испытывал дискомфорт. Комфортное место для сна . Переместите лежанку на более низкий уровень, но не на пол, чтобы избежать переохлаждения.

. Переместите лежанку на более низкий уровень, но не на пол, чтобы избежать переохлаждения. Регулярные осмотры у ветеринара. Возрастные болезни легче предотвратить или вылечить на ранних стадиях.

С заботой и вниманием даже пожилая кошка может прожить долгую и счастливую жизнь рядом с вами.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



