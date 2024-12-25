Главные признаки старения у вашей кошки

С какого возраста кошки считаются старыми: важные факты для заботливых хозяев
Когда ваша кошка становится старой? Многие владельцы даже не догадываются, что их пушистый любимец начинает стареть гораздо раньше, чем кажется. Разберём, с какого возраста кошки считаются пожилыми, как определить старение и как облегчить жизнь питомцу в этот период.
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скучающая кошка
Когда кошка становится пожилой
Старение кошек начинается примерно с 7 лет:
7-10 лет - возраст стареющей кошки.
11-14 лет - кошка становится пожилой.
15 лет и старше - возраст очень пожилого питомца.
Зная эту градацию, вы сможете вовремя адаптировать уход за животным.
Как распознать старение
Понять, что кошка начала стареть, можно по следующим признакам:
Снижение аппетита и веса. Зубы с возрастом стираются, десны воспаляются, что делает приём пищи болезненным. Это может привести к потере веса.
Проблемы с суставами. Кошка перестаёт прыгать на шкафы или полки — суставы теряют эластичность.
Снижение активности. Животное больше спит, меньше играет и двигается.
Изменения внешности. Шерсть тускнеет, глаза начинают слезиться. Также могут появиться проблемы с пищеварением.
Как помочь пожилому питомцу
Чтобы стареющая кошка чувствовала себя комфортно, важно уделить внимание следующим аспектам:
Корм. Используйте специализированные рационы для пожилых кошек, учитывающие возрастные потребности.
Удобство. Добавьте в квартире дополнительные лотки, чтобы питомец не испытывал дискомфорт.
Комфортное место для сна. Переместите лежанку на более низкий уровень, но не на пол, чтобы избежать переохлаждения.
Регулярные осмотры у ветеринара. Возрастные болезни легче предотвратить или вылечить на ранних стадиях.
С заботой и вниманием даже пожилая кошка может прожить долгую и счастливую жизнь рядом с вами.
Уточнения
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".