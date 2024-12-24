Эти идеи помогут уберечь ёлку от вашего кота

Как обезопасить ёлку от кошки: 8 проверенных способов
Новогодняя ёлка в доме и кошка — не всегда удачное сочетание. Любознательный питомец может перевернуть праздничное дерево, разгромить игрушки или запутаться в гирляндах. Чтобы этого не произошло, специалисты по коррекции поведения кошек предложили несколько решений.
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Новогодняя ёлка
Способы защитить ёлку
Не подпускайте кошку во время установки и украшения дерева. Если питомец начнёт играть с ёлкой на этой стадии, потом отвадить его будет гораздо сложнее.
Используйте игрушки на прищепках. Подвесные предметы сводят кошку с ума, а провода гирлянд лучше плотно прижать к стволу и ветвям, чтобы они не привлекали внимание.
Добавьте цитрусовый аромат. Разложите кожуру мандаринов или апельсинов вокруг ёлки, побрызгайте дерево эфирными маслами цитрусов или эвкалипта. Только убедитесь, что у кота нет аллергии.
Оставьте пространство вокруг дерева. Если ёлка стоит вплотную к мебели, кошка может использовать её как лестницу.
Создайте "водный ров". Поставьте вокруг ёлки плоские и широкие ёмкости с водой — коты обычно избегают воды.
Воспользуйтесь двусторонним скотчем. Кошкам не нравится, когда лапы прилипают, поэтому можно обклеить скотчем область вокруг дерева.
Разложите фольгу. Скользкая и шуршащая фольга создаёт для кошки неприятные ощущения, которые отпугнут её от ёлки.
Избегайте резких методов. Не ставьте рядом с ёлкой предметы, вызывающие стресс у кошки, например, пылесос. Хлопки, крики или другие пугающие звуки тоже лучше исключить.
Уважайте чувства питомца
Помните, что безопасность и комфорт животного должны оставаться в приоритете. Новогодняя ёлка станет безопасной не только для вас, но и для вашего усатого друга, если подойти к её защите с умом.
Уточнения
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".