Ошибки на прогулке, которые вредят вашему питомцу

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Иногда поведение домашних животных может показаться странным или даже раздражающим. Но за такими проявлениями обычно стоят определённые причины, которые важно выявить, чтобы не допустить их превращения в устойчивую привычку. Например, привычка собаки грызть поводок — это не просто каприз, а сигнал о проблемах, требующих внимания.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Что скрывается за странностями

Ваш питомец, возможно, пытается сообщить о своих потребностях. Такие действия могут быть признаком того, что ему чего-то не хватает или что-то его беспокоит.

Продолжительность прогулок имеет значение

Прогулка для собаки — это не просто выход на улицу, чтобы справить нужду. Это важный момент контакта с окружающим миром.

Короткие и однообразные прогулки лишают животное возможности исследовать окружающее, что может привести к накоплению лишней энергии и стрессу.

Удлините время прогулки, дайте питомцу возможность насладиться запахами и взаимодействием с другими собаками.

Характер и эмоциональность питомца

Если ваш пёс скучает, он может искать способы выплеснуть накопившуюся энергию. Например, через активные игры или грызение поводка.

Попробуйте приобрести для собаки игрушки, которые помогут ей занять себя.

Несколько минут активного общения с питомцем дома или на улице тоже могут помочь.

Простые советы для владельцев собак

Давайте собаке возможность обнюхивать территорию и бегать.

Следите за её состоянием, чтобы своевременно заметить изменения в поведении.

Если проблема сохраняется и вы не можете справиться самостоятельно, не стесняйтесь обратиться к кинологу или другому специалисту. Это поможет вовремя скорректировать поведение вашего любимца и наладить контакт с ним.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



