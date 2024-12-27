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Почему собакам нужно чистить зубы и как это правильно делать

1:58
Зоосфера » Собаки

Вы знали, что умывание и чистка зубов важны не только для нас, но и для наших домашних любимцев? Здоровье собаки во многом зависит от регулярной гигиены полости рта, и это полностью в ваших руках.

Как часто чистить зубы собаке

Заниматься чисткой зубов питомца рекомендуется 1-2 раза в неделю. Для этого можно использовать специальную зубную щетку и пасту, предназначенную для животных. Однако одной только чистки недостаточно — для поддержания здоровья зубов важно следить за рационом собаки.

Влияние питания на состояние зубов

Правильное питание — ключ к здоровью собачьей улыбки. Важно, чтобы рацион включал достаточное количество минералов, которые укрепляют зубы и десны. Но будьте осторожны: мягкая пища оставляет налет на зубах, а сухие гранулы не всегда спасают ситуацию. При разжевывании они размягчаются и иногда прилипают к зубам, что может привести к воспалению десен.


Какие продукты помогут

Чтобы минимизировать образование налета и укрепить зубы, предлагайте собаке твердые овощи, такие как морковь, и специально разработанные собачьи лакомства или галеты. Эти продукты помогают очищать зубы от остатков пищи.

Регулярный осмотр — залог здоровья

Ежедневная профилактика включает в себя не только питание, но и осмотр полости рта собаки. Проверьте состояние зубов и десен: если заметите зубной камень или другие проблемы, чистка и лакомства могут быть недостаточными.

Когда обратиться к ветеринару

Если зубной камень не удается удалить самостоятельно, обратитесь к ветеринару. Специалист может провести ультразвуковую чистку зубов. Это безопасная и безболезненная процедура, которая эффективно справляется с налетом и камнем.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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