Чем опасны угощения со стола для вашей собаки

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Почему нельзя делиться едой с собакой

Собачники часто не могут удержаться, чтобы не угостить питомца чем-то вкусным со своего стола. Кто устоит перед умоляющим взглядом и радостно виляющим хвостом? Однако стоит задуматься, прежде чем поддаться этим эмоциям. Узнайте, почему это может навредить вашему любимцу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Такса и хозяйка

Слишком питательно для собаки

Продукты, которые мы привыкли употреблять, слишком питательны для собак. Избыточное количество калорий может привести к ожирению и проблемам со здоровьем. Например, средняя суточная норма калорий для собаки весом 17 кг составляет всего около 1151 калории — это вдвое меньше, чем требуется человеку.

Для сравнения: 100 граммов "Докторской" колбасы содержат 257 калорий. Такой "кусочек на зубок" покрывает 22% дневной нормы собаки среднего размера! Лакомства, которые мы считаем безобидными, оказываются настоящей калорийной бомбой для наших питомцев.

Продукты, которые могут навредить:

Дрожжевое тесто. Может вызвать вздутие живота и проблемы с пищеварением.

Молочные продукты. У многих собак непереносимость лактозы, что приводит к диарее.

Солёные закуски. Чипсы, сухарики и крекеры содержат избыток соли, что чревато рвотой, судорогами и даже повышением температуры.

Эти продукты могут показаться безобидными, но их влияние на организм собаки отличается от человеческого.

Здоровое питание для вашего питомца

Чтобы обеспечить собаку всеми необходимыми питательными веществами, лучше использовать качественные корма, созданные специально для животных. Они содержат сбалансированные витамины и микроэлементы, которые способствуют здоровью и долголетию вашего любимца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



