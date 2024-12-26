Чем опасны угощения со стола для вашей собаки

Собачники часто не могут удержаться, чтобы не угостить питомца чем-то вкусным со своего стола. Кто устоит перед умоляющим взглядом и радостно виляющим хвостом? Однако стоит задуматься, прежде чем поддаться этим эмоциям. Узнайте, почему это может навредить вашему любимцу.
Продукты, которые мы привыкли употреблять, слишком питательны для собак. Избыточное количество калорий может привести к ожирению и проблемам со здоровьем. Например, средняя суточная норма калорий для собаки весом 17 кг составляет всего около 1151 калории — это вдвое меньше, чем требуется человеку.
Для сравнения: 100 граммов "Докторской" колбасы содержат 257 калорий. Такой "кусочек на зубок" покрывает 22% дневной нормы собаки среднего размера! Лакомства, которые мы считаем безобидными, оказываются настоящей калорийной бомбой для наших питомцев.
Эти продукты могут показаться безобидными, но их влияние на организм собаки отличается от человеческого.
Чтобы обеспечить собаку всеми необходимыми питательными веществами, лучше использовать качественные корма, созданные специально для животных. Они содержат сбалансированные витамины и микроэлементы, которые способствуют здоровью и долголетию вашего любимца.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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