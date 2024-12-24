Эти набирающие моду породы требуют особого воспитания

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Популярные породы с трудным характером: кинолог рассказал о проблемах такс и кокер-спаниелей

В последние годы популярность такс и английских кокер-спаниелей в Британии растёт, но, как отметил британский кинолог Уилл Атертон, эти породы требуют особого подхода в воспитании. На соцсети эксперта подписаны более 900 тысяч человек, а его советы помогают владельцам справляться с непростыми питомцами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Такса и хозяйка

Проблемы с таксами

Таксы становятся всё более популярными, но у этой породы часто возникают проблемы с поведением. Уилл Атертон утверждает, что в половине случаев причиной является неправильное воспитание и недостаток дрессировки. Эти маленькие, но упрямые собаки нуждаются в чётких правилах и внимании со стороны хозяина.

Трудности с кокер-спаниелями

Английские кокер-спаниели известны своим энергичным характером, но их гиперактивность и склонность к чрезмерному лаю могут превратить жизнь владельца в испытание. Часто проблемы усиливаются из-за ошибок в воспитании, что приводит к беспокойству или даже трусости у собаки.

Что советует кинолог

Для обеих пород важно уделять время дрессировке и обеспечивать собаке правильное развитие. Без внимания к воспитанию и обучению питомцы могут проявлять нежелательное поведение, которое сложно корректировать.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



