Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уникальный состав редиса: овощ, который стоит есть чаще
Иосиф Пригожин показал взрослых детей от первого брака и внука
Пустынные муравьи нашли новый способ ориентироваться в пространстве
Домашний уход за телом с природными средствами
Глава РФС назвал самый яркий матч сборной России в 2024 году
Праздничный слоеный салат с курицей и грибами: рецепт, который покорит всех
Передача управления без прав: что грозит владельцу
Рождество на краю света — как учёные встречают праздник в Антарктике
Ранние посевы: какие культуры можно сеять на рассаду в январе?

Эти набирающие моду породы требуют особого воспитания

1:29
Зоосфера

Популярные породы с трудным характером: кинолог рассказал о проблемах такс и кокер-спаниелей

В последние годы популярность такс и английских кокер-спаниелей в Британии растёт, но, как отметил британский кинолог Уилл Атертон, эти породы требуют особого подхода в воспитании. На соцсети эксперта подписаны более 900 тысяч человек, а его советы помогают владельцам справляться с непростыми питомцами.

Такса и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Такса и хозяйка

Проблемы с таксами

Таксы становятся всё более популярными, но у этой породы часто возникают проблемы с поведением. Уилл Атертон утверждает, что в половине случаев причиной является неправильное воспитание и недостаток дрессировки. Эти маленькие, но упрямые собаки нуждаются в чётких правилах и внимании со стороны хозяина.

Трудности с кокер-спаниелями

Английские кокер-спаниели известны своим энергичным характером, но их гиперактивность и склонность к чрезмерному лаю могут превратить жизнь владельца в испытание. Часто проблемы усиливаются из-за ошибок в воспитании, что приводит к беспокойству или даже трусости у собаки.

Что советует кинолог

Для обеих пород важно уделять время дрессировке и обеспечивать собаке правильное развитие. Без внимания к воспитанию и обучению питомцы могут проявлять нежелательное поведение, которое сложно корректировать.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей
Еда и рецепты
Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей Аудио 
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Секреты использования соды, о которых вы не знали Аудио 
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Еда и рецепты
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санационного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санационного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Последние материалы
Домашний уход за телом с природными средствами
Глава РФС назвал самый яркий матч сборной России в 2024 году
Праздничный слоеный салат с курицей и грибами: рецепт, который покорит всех
Передача управления без прав: что грозит владельцу
Рождество на краю света — как учёные встречают праздник в Антарктике
Ранние посевы: какие культуры можно сеять на рассаду в январе?
Как питомцы помогают бороться со стрессом и улучшают здоровье хозяев
Узнайте, почему кислица станет вашим любимым домашним растением
Новое соглашение с Сирией расширит влияние Турции в энергетическом секторе
Как избежать набора веса в новогодние праздники: 7 эффективных советов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.