Эти кошки живут дольше всех: три породы в одном списке

Домашние питомцы — настоящие члены семьи, поэтому их потеря всегда тяжело переживается владельцами. Однако при выборе породы кошки можно заранее предусмотреть её природное долголетие и наслаждаться обществом любимца долгие годы.
Эти грациозные и умные животные способны удивлять своей смекалкой, легко осваивая простые команды. Сиамские кошки известны своим активным образом жизни, который положительно влияет на их здоровье и способствует долголетию.
Но стоит помнить: характер у этих кошек не самый лёгкий. Они требуют внимания и общения, иначе могут превратить жизнь хозяина в настоящее испытание.
Этот пушистый гигант с мягким и дружелюбным характером станет верным спутником для тех, кто готов уделять время уходу за его длинной шерстью. Мейн-куны обожают внимание и охотно проводят время рядом с хозяином.
Однако у этой породы есть свои особенности: из-за крупного телосложения у них могут возникать проблемы с суставами, а слабое сердце требует особого ухода. Качественное питание и забота — залог долгой жизни этого питомца.
Изящная и умная русская голубая кошка сочетает в себе красоту и спокойный характер. Она прекрасно адаптируется к новым условиям, редко устраивает шалости и отличается крепким здоровьем.
Эти кошки живут от 15 до 20 лет при условии, что их обеспечивают комфортной средой, качественным питанием и заботой. Русская голубая привязывается к хозяину, становясь преданным и нежным другом.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.