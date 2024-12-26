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Интересный факт о кошках: почему они касаются воды лапой

1:29
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек замечали странную привычку своих питомцев — осторожно трогать воду лапкой, прежде чем пить. Почему они это делают? На самом деле, это связано с двумя интересными причинами.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Любопытство кошек

Кошки по своей природе невероятно любопытны. Они постоянно исследуют окружающий мир, используя все доступные органы чувств. В этом процессе важную роль играют вибриссы (усы) и подушечки лап.

Тактильные ощущения позволяют питомцам получать важную информацию о предметах и среде. Когда кошка касается воды лапой, она "изучает" её свойства: температуру, подвижность, а возможно, даже наличие каких-либо частиц.

Такое поведение — естественное проявление их исследовательского характера, поэтому не стоит удивляться, если ваш пушистый друг регулярно проводит такие "эксперименты".

Охотничьи инстинкты

Есть и другая причина этого поведения, уходящая корнями в дикие инстинкты. На природе кошки часто охотятся рядом с водой. Для них важно понимать глубину водоёма и наличие препятствий, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Дотронувшись до поверхности воды лапой, животное "проверяет", можно ли безопасно утолить жажду или подойти ближе. Даже домашние кошки, давно забывшие о жизни в дикой природе, сохраняют этот древний рефлекс.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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