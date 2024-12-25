Новый год без стресса: как успокоить собаку

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Громкие звуки салютов и петард — настоящий кошмар для большинства собак. Каждый Новый год становится испытанием для питомцев и их владельцев. Как помочь любимцу справиться с этим стрессом?

Почему собаки боятся шума

Резкие звуки вызывают у собак сильное беспокойство. В ответ на стресс они начинают лаять, выть или искать укрытие. Такое поведение — естественная реакция, но его можно смягчить, если вовремя принять меры.

Музыка вместо лекарств

Британские кинологи предлагают необычный, но действенный способ успокоения — музыкальную терапию. Спокойная классическая музыка действует на собак словно магия.

Проверенная годами методика показывает удивительные результаты: собаки расслабляются буквально через несколько минут.

Частота сердечных сокращений снижается, что говорит о снижении уровня стресса.

Методика универсальна — она работает с животными всех пород.

Телевизор как альтернатива

Если музыка не подходит, попробуйте включить телевизор. Спокойный аудиовизуальный фон помогает создать расслабляющую атмосферу. Важно избегать фильмов с громкими спецэффектами и драматических сцен. Пусть это будут нейтральные передачи или документальные фильмы.

Собака чувствует себя безопаснее, когда вокруг привычные звуки и картины. А ваша забота и внимание сделают праздничные дни менее тревожными для четвероногого друга.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



