Агрессия у собаки: причина может вас удивить

Ваш питомец всегда был добродушным, но внезапно стал агрессивным? Такое поведение нельзя игнорировать, ведь спокойная собака не становится злой "просто так".
Если пёс начинает негативно реагировать на ваше приближение или ласки, это может быть сигналом страха или боли. Животное старается защитить себя, пытаясь избежать неприятных ощущений.
Часто причина агрессии кроется в том, что у собаки есть травма или болезнь, и ваша попытка погладить её вызывает боль. Это защитная реакция, а не злость.
Игнорирование агрессии может усугубить ситуацию, а своевременный визит к ветеринару поможет избежать осложнений. Забота о здоровье собаки — залог её благополучия и возвращения к прежнему поведению.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.