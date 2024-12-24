Причины, по которым собака высовывает язык: не все об этом знают

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему собака высовывает язык

Собаки могут высовывать язык в разных ситуациях. Собаки могут быстро задыхаться и высовывать язык из-за стресса и беспокойства, например, когда собака посещает ветеринара или когда животное надолго оставляют одного. Сердцебиение и дыхание питомца учащаются, и оно становится горячим. Поэтому и появляется такая реакция на стресс.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:What_are_you_looking_at%3F_(3440008769).jpg by Ludovic Bertron Собака

Иногда собаки высовывают язык, когда им очень жарко, чтобы охладиться и понизить температуру тела. У собак значительно меньше потовых желез, чем у людей. Поэтому теплообмен происходит иначе, в том числе путем испарения слюны с поверхности языка. То же самое животное делает во время серьезных физических нагрузок. Животное должно нормализовать состояние единственно возможным способом. Похожее поведение наблюдается и в моменты большой радости собаки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



