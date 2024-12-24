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Первая дружба: как начинался союз людей и собак

1:45
Зоосфера

Древняя дружба: собаки и люди были вместе на 2000 лет раньше, чем считалось

Археологические находки на Аляске заставили учёных пересмотреть представления о том, когда начались отношения между людьми и собаками. Новые данные подтверждают: союз древних американцев и псов зародился по меньшей мере 12 тысяч лет назад — это на 2 тысячи лет раньше, чем предполагалось ранее.

Волк
Фото: flickr.com by Konrads Bilderwerkstatt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Волк

Уникальные находки

В 2018 году в Свон-Пойнт обнаружили кость собаки, а в 2023-м в Холлембек-Хилл археологи нашли челюсть пса, возраст которой оценили в 8,1 тысячи лет. Химический анализ останков показал высокий уровень лососёвых белков. Это указывает на то, что древние собаки зависели от людей в питании и, вероятно, сопровождали их во время рыболовства.

Тесные связи до появления современных пород

Учёные утверждают, что собаки и люди были компаньонами задолго до появления привычных нам пород. Изучение останков 76 псовых, включая древних волков и волкособов, выявило значительное генетическое разнообразие. Эти животные мало напоминали современных собак, что подчёркивает сложность процесса одомашнивания, включавшего смешение различных видов.

Что значит это открытие

Новые данные подтверждают, что собаки не только помогали древним людям в охоте и быту, но и были важной частью их жизни. Эти животные, видимо, уже тогда играли роль надёжных спутников, что заложило основы уникальной дружбы, дожившей до наших дней.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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