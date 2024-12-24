Первая дружба: как начинался союз людей и собак

Археологические находки на Аляске заставили учёных пересмотреть представления о том, когда начались отношения между людьми и собаками. Новые данные подтверждают: союз древних американцев и псов зародился по меньшей мере 12 тысяч лет назад — это на 2 тысячи лет раньше, чем предполагалось ранее.
В 2018 году в Свон-Пойнт обнаружили кость собаки, а в 2023-м в Холлембек-Хилл археологи нашли челюсть пса, возраст которой оценили в 8,1 тысячи лет. Химический анализ останков показал высокий уровень лососёвых белков. Это указывает на то, что древние собаки зависели от людей в питании и, вероятно, сопровождали их во время рыболовства.
Учёные утверждают, что собаки и люди были компаньонами задолго до появления привычных нам пород. Изучение останков 76 псовых, включая древних волков и волкособов, выявило значительное генетическое разнообразие. Эти животные мало напоминали современных собак, что подчёркивает сложность процесса одомашнивания, включавшего смешение различных видов.
Новые данные подтверждают, что собаки не только помогали древним людям в охоте и быту, но и были важной частью их жизни. Эти животные, видимо, уже тогда играли роль надёжных спутников, что заложило основы уникальной дружбы, дожившей до наших дней.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.