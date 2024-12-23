Эти породы собак игнорируют любые команды

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Самые упрямые породы собак: их характер не под силу даже профессионалам

Котов часто называют своенравными и независимыми, но у некоторых собак свободолюбивый характер ничуть не уступает. Эти псы способны принять решение и стоять на своём, как бы хозяин ни старался их переубедить.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов Французский бульдог

Какие породы особенно упрямы

Бульдог

Эти собаки славятся своим спокойствием и добродушием, но уступить в споре с хозяином для них почти немыслимо. Бульдоги верны своим решениям и способны проявить удивительное терпение, зачастую превосходящее выдержку их владельцев. Обучение бульдога — настоящая задача, особенно для новичков.

Эти собаки славятся своим спокойствием и добродушием, но уступить в споре с хозяином для них почти немыслимо. Бульдоги верны своим решениям и способны проявить удивительное терпение, зачастую превосходящее выдержку их владельцев. Обучение бульдога — настоящая задача, особенно для новичков. Басенджи

Любопытство — главная черта этой породы. Басенджи обожают исследовать мир и часто игнорируют команды хозяина. Их упрямство можно сравнить с кошачьим: если собака не видит выгоды для себя, слушаться она не станет. Найти подход к басенджи сложно, ведь послушным он становится только тогда, когда ему самому это выгодно.

Любопытство — главная черта этой породы. Басенджи обожают исследовать мир и часто игнорируют команды хозяина. Их упрямство можно сравнить с кошачьим: если собака не видит выгоды для себя, слушаться она не станет. Найти подход к басенджи сложно, ведь послушным он становится только тогда, когда ему самому это выгодно. Акита-ину

Акита-ину — символ преданности, но характер у этой собаки далеко не простой. У неё есть удивительная способность самостоятельно принимать решения, и мнение хозяина не всегда совпадает с её собственным. Акита-ину требует мягкого подхода в воспитании, грубая сила с ними недопустима.

Почему они такие

Каждая из этих пород упряма по-своему, но общая черта у всех одна: высокая самостоятельность и сильный характер. Они требуют терпения, любви и уважения, чтобы стать настоящими партнёрами для своего владельца.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



