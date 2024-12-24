Зачем кошки следят за своими хозяевами? Учёные дали ответ на этот вопрос

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошки следят за людьми

Как правило, кошки начинают везде следовать за своим хозяином, потому что чувствуют себя более уверенно и безопасно рядом с ним.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Кошка, которая ищет безопасности рядом с человеком, может казаться немного дезориентированной и рассеянной, чаще мяукать и тереться о человека. Кошки — достаточно социальные животные, которые нуждаются во внимании и общении со стороны человека, вопреки распространенному мнению.

Как кошка понимает, кто хозяин

Кошки хорошо запоминают не только внешний вид хозяина, но и запах, ведь он индивидуален для каждого человека. Запах человека помогает животному идентифицировать своего хозяина.

Кошка хорошо запоминает эти запахи, и они остаются в памяти надолго. Если кошка предпочитает следовать за вами, это также явный признак доброго нрава и ласки животного.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



