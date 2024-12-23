Зачем чистить зубы собаке и как часто это делать

Уход за ротовой полостью собаки — важная часть заботы о её здоровье. Регулярная чистка зубов помогает предотвратить стоматологические заболевания, такие как зубной камень, пародонтит и кариес, которые могут привести к потере зубов и ухудшению качества жизни питомца.
Идеально чистить зубы собаке каждый день, если питомец спокойно воспринимает процедуру. Однако, если собака испытывает стресс или сопротивляется, достаточно чистить зубы дважды в неделю.
Для этой процедуры используйте только специальную зубную пасту и щётку для животных. Человеческие средства гигиены для питомцев не подходят и могут быть опасны.
Регулярный уход за зубами собаки не только защищает её от болезней, но и продлевает её активную и счастливую жизнь.
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