Зачем чистить зубы собаке и как часто это делать

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как часто нужно чистить зубы собаке: советы для заботливых хозяев

Уход за ротовой полостью собаки — важная часть заботы о её здоровье. Регулярная чистка зубов помогает предотвратить стоматологические заболевания, такие как зубной камень, пародонтит и кариес, которые могут привести к потере зубов и ухудшению качества жизни питомца.

Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Рука хозяина в пасти у собаки

Как часто проводить чистку

Идеально чистить зубы собаке каждый день, если питомец спокойно воспринимает процедуру. Однако, если собака испытывает стресс или сопротивляется, достаточно чистить зубы дважды в неделю.

Для этой процедуры используйте только специальную зубную пасту и щётку для животных. Человеческие средства гигиены для питомцев не подходят и могут быть опасны.

Как поддерживать здоровье зубов собаки

Следите за питанием . Исключите сладкое и не давайте питомцу кости, которые могут травмировать десны или сломать зубы.

. Исключите сладкое и не давайте питомцу кости, которые могут травмировать десны или сломать зубы. Избегайте опасных игрушек . Уберите игрушки, способные повредить зубы или ротовую полость.

. Уберите игрушки, способные повредить зубы или ротовую полость. Профилактика зубного камня. Регулярная чистка зубов — лучший способ сохранить здоровье полости рта.

Регулярный уход за зубами собаки не только защищает её от болезней, но и продлевает её активную и счастливую жизнь.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



