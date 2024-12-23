Ложные убеждения о питании питомцев: что нужно знать

2:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пять мифов о кормах для питомцев: чему не стоит верить

Правильное питание — залог здоровья и долголетия вашего питомца. Однако вокруг кормов для кошек и собак до сих пор существует множество мифов. Давайте разберёмся, что из этого правда, а что — вымысел.

Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кошка

Миф 1: домашняя еда лучше покупного корма

Некоторые владельцы считают, что питомцам полезнее давать еду с общего стола — кашу с мясом или суп. Однако потребности животных отличаются от человеческих.

Например, у собак с возрастом ухудшается переваривание лактозы, а молочные каши могут вызвать у них диарею. Кошкам, будучи хищниками, требуется в несколько раз больше белка, чем человеку, а углеводы в большом количестве им вредны. Поэтому рис с мясом или суп могут нарушить обмен веществ у кота.

Готовые корма сбалансированы с учётом вида, возраста и даже породы животного. На упаковках указана суточная норма, что позволяет избежать перекорма или недокорма.

Миф 2: сухой корм вызывает мочекаменную болезнь

Считается, что сухой корм провоцирует образование камней в мочевыводящих путях, но это не так. Основные причины заболевания — генетика, инфекции или несбалансированное питание.

Исследования показывают, что у кошек, которые не едят сухой корм, мочекаменная болезнь встречается не реже. Сухой рацион действительно содержит меньше влаги, чем влажный корм, поэтому важно обеспечить питомца достаточным количеством свежей воды.

Миф 3: корма вызывают зависимость

Популярное заблуждение — мнение, что в корма добавляют вещества, вызывающие зависимость. На самом деле вся продукция проходит строгую сертификацию, исключающую наличие таких ингредиентов.

Состав каждого корма доступен для проверки на упаковке, а подозрительных компонентов в нём быть не может.

Миф 4: лечебные корма — маркетинговый ход

Некоторые считают, что диетические корма ничем не отличаются от обычных, кроме цены. Но состав лечебного корма адаптирован под конкретные потребности животного.

Например, питание для питомцев с заболеваниями мочевыводящей системы содержит меньше кальция и магния, чтобы предотвратить образование камней. А корм для чувствительного пищеварения содержит пребиотики для здоровой микрофлоры.

Миф 5: любой корм подойдёт

Выбирать корм «наугад» — ошибка. Питание должно учитывать породу, вес, возраст и образ жизни питомца. Корм для мелких пород не подойдёт крупным собакам, а кормящей кошке нужен рацион с повышенным содержанием полезных веществ.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



