Ложные убеждения о питании питомцев: что нужно знать

Правильное питание — залог здоровья и долголетия вашего питомца. Однако вокруг кормов для кошек и собак до сих пор существует множество мифов. Давайте разберёмся, что из этого правда, а что — вымысел.
Некоторые владельцы считают, что питомцам полезнее давать еду с общего стола — кашу с мясом или суп. Однако потребности животных отличаются от человеческих.
Например, у собак с возрастом ухудшается переваривание лактозы, а молочные каши могут вызвать у них диарею. Кошкам, будучи хищниками, требуется в несколько раз больше белка, чем человеку, а углеводы в большом количестве им вредны. Поэтому рис с мясом или суп могут нарушить обмен веществ у кота.
Готовые корма сбалансированы с учётом вида, возраста и даже породы животного. На упаковках указана суточная норма, что позволяет избежать перекорма или недокорма.
Считается, что сухой корм провоцирует образование камней в мочевыводящих путях, но это не так. Основные причины заболевания — генетика, инфекции или несбалансированное питание.
Исследования показывают, что у кошек, которые не едят сухой корм, мочекаменная болезнь встречается не реже. Сухой рацион действительно содержит меньше влаги, чем влажный корм, поэтому важно обеспечить питомца достаточным количеством свежей воды.
Популярное заблуждение — мнение, что в корма добавляют вещества, вызывающие зависимость. На самом деле вся продукция проходит строгую сертификацию, исключающую наличие таких ингредиентов.
Состав каждого корма доступен для проверки на упаковке, а подозрительных компонентов в нём быть не может.
Некоторые считают, что диетические корма ничем не отличаются от обычных, кроме цены. Но состав лечебного корма адаптирован под конкретные потребности животного.
Например, питание для питомцев с заболеваниями мочевыводящей системы содержит меньше кальция и магния, чтобы предотвратить образование камней. А корм для чувствительного пищеварения содержит пребиотики для здоровой микрофлоры.
Выбирать корм «наугад» — ошибка. Питание должно учитывать породу, вес, возраст и образ жизни питомца. Корм для мелких пород не подойдёт крупным собакам, а кормящей кошке нужен рацион с повышенным содержанием полезных веществ.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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