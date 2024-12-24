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Почему кошка перестала ходить в лоток? Названы главные причины

Зоосфера

Почему кошка перестала ходить в лоток

Часто кошки начинают ходить мимо лотка из-за плохого самочувствия. Например, из-за отравления или болезни. Это может быть мочекаменная болезнь, проблемы с почками, цистит, хронический запор или недержание мочи.

Если вы заметили такое поведение у своего питомца, это повод обратиться за помощью к ветеринару и пройти обследование и диагностику здоровья кошки.

Животное может ходить в туалет в неположенном месте из-за частых запоров или диареи. Это может быть вызвано неправильным питанием, инфекционным заболеванием, проблемами с пищеварением, отравлением или преклонным возрастом вашего питомца. При появлении таких симптомов также следует немедленно обратиться к врачу.

Если ваша кошка испытывает боль или дискомфорт, это также может привести к дефекации за пределами лотка.

Кроме того, кошки могут отказаться от использования лотка, если он грязный или имеет неподходящий наполнитель, неудобное размещение лотка или из-за сильного стресса. Например, животное может испытывать стресс из-за шума, переезда или появления нового питомца в доме.

Уточнения

Кошачий лоток — лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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