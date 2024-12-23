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Эксперты рассказали, как часто надо чистить зубы собаке

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Зоосфера

Уход за ротовой полостью собаки является важным аспектом её здоровья, который включает регулярную чистку зубов. Игнорирование этого процесса может привести к различным стоматологическим заболеваниям. Для правильной гигиены необходимо применять зубные пасты и щетки, специально разработанные для животных.

Поцелуй собаки
Фото: flickr. com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Поцелуй собаки

Частота чистки зависит от того, как ваш питомец реагирует на эту процедуры: если он спокойно переносит её, рекомендуется проводить чистку ежедневно. В противном случае, если есть сложности, достаточно проводить процедуру два раза в неделю.

Главная задача чистки зубов — предотвратить образование зубного камня, пародонтита и кариеса. Кроме того, не стоит забывать о питании вашего питомца. Чтобы избежать повреждений зубов и десен, стоит исключить из рациона сладости и кости. 

Уточнения

Ка́риес — сложный медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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