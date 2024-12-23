Эксперты рассказали, как часто надо чистить зубы собаке

Уход за ротовой полостью собаки является важным аспектом её здоровья, который включает регулярную чистку зубов. Игнорирование этого процесса может привести к различным стоматологическим заболеваниям. Для правильной гигиены необходимо применять зубные пасты и щетки, специально разработанные для животных.
Частота чистки зависит от того, как ваш питомец реагирует на эту процедуры: если он спокойно переносит её, рекомендуется проводить чистку ежедневно. В противном случае, если есть сложности, достаточно проводить процедуру два раза в неделю.
Главная задача чистки зубов — предотвратить образование зубного камня, пародонтита и кариеса. Кроме того, не стоит забывать о питании вашего питомца. Чтобы избежать повреждений зубов и десен, стоит исключить из рациона сладости и кости.
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