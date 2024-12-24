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Какая собака не уживётся с ребёнком

1:22
Зоосфера

Собираетесь завести собаку для своей семьи? Остановитесь на минуту. Некоторые породы, несмотря на их очаровательную внешность, совершенно не подходят для жизни с детьми.

Собака
Фото: flickr.com by marbla123, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака

Чау-чау: милый, но не безопасный

Чау-чау выглядит пушистым и добрым, но это только иллюзия. У этой породы непростой характер, и шумное поведение ребёнка может вызвать у неё агрессию. Лучше держать такого питомца подальше от семейных сборов и детского смеха.

Акита-ину: обманчивая внешность

Эти собаки завораживают своим благородным видом, но громкие звуки и резкие движения раздражают их не меньше, чем чау-чау. Особенно акиты недолюбливают чужих детей, что делает их не лучшим выбором для дома, где часто бывают гости с малышами.

Крупные породы — повышенный риск

Бурбуль и аляскинский маламут тоже оказались в списке "нежелательных" для семей с детьми. Эти собаки требовательны в уходе и могут быть довольно упрямыми. Их реакция на детский шум и активность порой непредсказуема.

Прежде чем выбрать собаку, стоит учитывать не только её внешний вид, но и особенности темперамента. Выбирайте питомца, который станет настоящим другом вашей семье, а не источником потенциальных проблем.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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