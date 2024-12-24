Кто чаще нападает на людей: крупные или маленькие собаки

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда речь заходит об агрессивных собаках, большинство представляют крупные породы вроде питбулей или ротвейлеров. Но, вопреки стереотипам, они даже не входят в тройку лидеров! Какие же породы оказались на вершине списка?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Такса и хозяйка

1. Такса

Этот выбор может удивить даже самых заядлых собаководов. Но исследования показывают, что таксы не только кусают чужих людей, но и проявляют агрессию к своим владельцам. Это делает их одними из самых агрессивных собак.

Совет: таксы требуют серьёзного подхода к воспитанию и постоянного контроля.

2. Чихуахуа

Эти маленькие собачки обманывают своим милым видом. На деле они агрессивны к другим животным и людям.

Совет: избегайте контакта с незнакомыми чихуахуа, чтобы избежать неожиданного нападения.

3. Джек-рассел-терьер

Эти энергичные и игривые собаки при недостаточном воспитании могут представлять угрозу даже для детей.

Совет: не оставляйте детей наедине с джек-расселами без присмотра.

Почему так важно воспитание

Любая собака, независимо от породы, требует правильного подхода к обучению. Владельцы должны помнить, что ответственность за поведение их питомца лежит на них.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

