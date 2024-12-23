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Почему кошка дерёт мебель и обои? Вот как бороться с привычкой питомца

1:16
Зоосфера

Почему кошки начинают рвать обои

Кошки, как правило, царапают мебель и рвут обои не потому, что хотят обидеть хозяина, а потому, что у них есть в этом физиологическая потребность. Заточка когтей — естественная физиологическая потребность кошек.

Кошка на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка на кровати

В дикой природе кошки могут стереть когти о любой предмет. Если у животного нет такой возможности в доме, когти растут и расщепляются, доставляя кошке дискомфорт. Поэтому, желая избавиться от этого, домашние животные начинают рвать обои и портить мебель.

Важно купить кошке когтеточку, так как она просто необходима для нормального самочувствия питомца. Кроме того, проводите достаточно времени с животным. Если вы не проводите достаточно времени со своей кошкой, ваш питомец может заскучать и начать портить вещи в доме.

Какие обои выбрать, чтобы кошка не порвала

Чтобы ваш питомец не повредил стены, достаточно правильно подобрать обои. Флизелиновые обои хорошо подходят для домов с кошками.

За счет увеличения содержания целлюлозных волокон они прочнее обычных покрытий. Структура похожа на ткань, поэтому животному будет сложнее их порвать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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