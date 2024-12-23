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В зоопарк Екатеринбурга приехал белый медвежонок из Якутии

1:27
Зоосфера

Белый медвежонок по имени Вилюй прибыл в Екатеринбург из Якутска 23 декабря. Годовалый малыш теперь будет проживать в новом вольере Екатеринбургского зоопарка.

Белый медведь
Фото: commons.wikimedia.org by Ansgar Walk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белый медведь

Краснокнижный зверь хорошо перенёс перелёт. В городской администрации отметили, что добиться возможности получить белого медведя для зоопарка — задача не из простых. Глава города Алексей Орлов смог договориться с зоопарком Якутска, где год назад появились на свет Вилюй и его сестричка Яна.

Известно, что Вилюй был погружён на борт самолёта 22 декабря в специальной клетке, предназначенной для транспортировки животных. До недавнего времени в обновлённом в 2023 году вольере, который был создан специально для белых медведей, проживала лишь одна медведица по имени Хатанга. Она была спасена нефтяниками на архипелаге Северная Земля, поскольку осталась одна по неизвестным причинам и чуть не погибла, сообщает "Царьград".

Специалисты Екатеринбургского зоопарка надеются, что Вилюй и Хатанга быстро наладят дружеские отношения. Стоит отметить, что медведицу Хатангу привезли на Урал в 2022 году, вскоре после того, как в зоопарке от инфаркта ушёл из жизни популярный среди посетителей медведь по имени Умка.

 

Уточнения

Яку́тия официально — Республика Саха́  — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Является крупнейшим по площади регионом страны, а также самой большой административно-территориальной единицей в мире.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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