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На 650 тысяч рублей оштрафовали администрацию Феодосии за укусы бездомных собак

0:51
Зоосфера

В пользу пострадавших жителей уже было взыскано 650 тысяч рублей. В ближайшее время ожидается аналогичная сумма.

Глаз собаки
Фото: flickr.com by Гигантвермин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Глаз собаки

Прокуратура Республики Крым сообщила, что несколько несовершеннолетних стали жертвами укусов бездомных собак. Причиной этих происшествий стало ненадлежащее выполнение обязанностей городской администрацией по отлову безнадзорных животных на территории муниципалитета, что в итоге привело к травмам у детей.

С целью защиты прав несовершеннолетних прокурор подал в суд 30 исковых заявлений против местных властей о возмещении морального ущерба. На сегодняшний день исполнены 13 судебных решений, и пострадавшим уже выплачено 650 тысяч рублей, сообщает argumenti. ru.

Уточнения

Феодо́сия (укр. Феодосія, крымскотат. Kefe, Кефе) — город в Крыму, расположенный в юго-восточной части Крымского полуострова на побережье Чёрного моря. Административный центр городского округа Феодосия (Феодосийского горсовета).
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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