Секретные сигналы питомцев: как собака рассказывает о своих желаниях

Вы замечали, как ваш четвероногий друг может уткнуться носом в руку или бок? Это вовсе не случайность. Собаки используют такие действия, чтобы общаться с хозяином. Этот язык тела — один из способов взаимодействия, наряду со звуками и жестами.
По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, толчок носом — универсальный инструмент общения.
"Собаки не умеют разговаривать и используют для контакта с человеком и животным другие инструменты, один из которых — толчок носом", — объяснил Голубев в интервью "Радио 1".
Такое поведение может означать:
Собаки также используют нос для общения между собой. Например, мать может подталкивать щенка, чтобы успокоить его, а взрослые особи — приглашать к игре или устанавливать доминирование.
Обучить питомца такому способу общения под силу даже новичку. Вот пошаговая методика:
Наблюдайте за поведением
Заметьте моменты, когда собака пытается установить контакт. Это могут быть попытки привлечь внимание, беспокойство или принесённый предмет.
Закрепляйте действия
Например, если собака принесла мячик, возьмите в руку лакомство. Зажмите его, и когда собака начнёт толкать вашу руку носом, похвалите её и начните игру.
Повторяйте и усложняйте
Закрепите жесты под конкретные ситуации:
Последовательность и регулярное подкрепление помогут быстро научить питомца. Вы сами можете выбрать, какие жесты будет использовать ваш четвероногий друг.
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