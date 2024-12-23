Секретные сигналы питомцев: как собака рассказывает о своих желаниях

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы замечали, как ваш четвероногий друг может уткнуться носом в руку или бок? Это вовсе не случайность. Собаки используют такие действия, чтобы общаться с хозяином. Этот язык тела — один из способов взаимодействия, наряду со звуками и жестами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йоркширский терьер

Как собаки общаются

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, толчок носом — универсальный инструмент общения.

"Собаки не умеют разговаривать и используют для контакта с человеком и животным другие инструменты, один из которых — толчок носом", — объяснил Голубев в интервью "Радио 1".

Такое поведение может означать:

Привлечение внимания: собаки нередко толкают носом, чтобы попросить еду или поиграть.

собаки нередко толкают носом, чтобы попросить еду или поиграть. Выражение привязанности: уткнуться в руку или бок — это жест доверия и симпатии.

уткнуться в руку или бок — это жест доверия и симпатии. Приветствие: таким образом собаки говорят "привет" хозяину или другим животным.

Собаки также используют нос для общения между собой. Например, мать может подталкивать щенка, чтобы успокоить его, а взрослые особи — приглашать к игре или устанавливать доминирование.

Как научить собаку использовать нос для сигналов

Обучить питомца такому способу общения под силу даже новичку. Вот пошаговая методика:

Наблюдайте за поведением

Заметьте моменты, когда собака пытается установить контакт. Это могут быть попытки привлечь внимание, беспокойство или принесённый предмет.

Закрепляйте действия

Например, если собака принесла мячик, возьмите в руку лакомство. Зажмите его, и когда собака начнёт толкать вашу руку носом, похвалите её и начните игру.

Повторяйте и усложняйте

Закрепите жесты под конкретные ситуации:

Уткнулась носом в руку — сигнал для игры.

Положила нос на колени — хочет на прогулку.

Подтолкнула руку — просит лакомство.

Последовательность и регулярное подкрепление помогут быстро научить питомца. Вы сами можете выбрать, какие жесты будет использовать ваш четвероногий друг.