В Чехии активизировались опасные для людей гусеницы

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует мнение о том, что внешность порой бывает обманчива. Это утверждение можно отнести и к гусенице соснового мотылька, известной как Сосноказ, которая вновь начала замечаться в садах Чехии.

Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Яблоневый сад зимой

Наличие старой сосны или сосен в вашем саду может быть довольно рискованным делом. Особенно если какой-либо вредитель считает эти деревья своей добычей. В последнее время наблюдается рост популяции мотылька Сосноказа в лесах.

На первый взгляд, это симпатичная бабочка с коричневатой головой и крыльями, окрашенными в красновато-коричневые тона, с белыми волнистым узором. Да, среди своих сородичей этот мотылек довольно внушителен по размеру, но кроме этого он также является серьезным вредителем, наносящим урон чешским и европейским лесам.

Если вы встретили эту бабочку у себя в саду, то это значит, что у вас появился довольно мощный противник. Сосноказ проявляет агрессию, и если он решит обосноваться в вашем саду, то избавиться от него может быть непросто. Самки откладывают свои оплодотворенные яйца на тыльную сторону хвои, где они находятся в защищенном и благоприятном для питания месте.

Для новых поколений Сосноказа хвойные деревья представляют собой один сплошной шведский стол. Они лакомятся молодыми побегами и хвоей, а затем опускаются на землю, чтобы окуклиться и переждать зиму. У Сосноказа довольно сильные корни, и им не страшны даже морозы.

Если вам повстречались гусеницы соснового жука, ни в коем случае не трогайте их! В волосках, покрывающих их тело, могут содержаться вещества, способные вызвать серьезные проблемы. Возможны кожные высыпания, боли в горле, затрудненное дыхание, нарушения зрения и даже тяжелые аллергические реакции.

Уточнения

«Человек-мотылёк» (англ. Mothman, иногда Мофман или Мотман) — существо-криптид, обладающее крыльями, высоким ростом и достаточно большой силой, представленное в городских легендах США, Италии, России (Приморский край) и других стран.



