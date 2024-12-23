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Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе

Зоосфера

Многие считают, что особи одной из самых умных птиц являются священными существами.

Летящая птица
Фото: commons.wikimedia. org by Sjanhvi2003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Летящая птица

Гавайский ворон, который полностью исчез из дикой природы, вновь обрел возможность свободного полета. Этот вид был официально признан вымершим в дикой среде более 20 лет назад, в 2002 году, и по сей день занимает место в Красном списке Всемирного союза охраны природы.

Тем не менее, в ноябре этого года в лесах Мауи были замечены эти птицы после того, как защитники природы выпустили пять особей. Несмотря на то что этот вид является коренным для Большого острова, эксперты решили переселить его на другой остров, поскольку они не способны выживать на своей исторической территории. Это подтвердилось тем, что в период с 2016 по 2020 год было выпущено тридцать особей, но проект пришлось закрыть из-за резкого сокращения их численности.

Остальные птицы были пойманы и возвращены под опеку человека. Подготовка к выпуску нынешних пяти особей заняла несколько лет и была проделана при участии множества природоохранных организаций, зоопарков и университетов. Две самки и три самца провели вместе несколько месяцев, что позволило им установить прочную связь.

В ходе этого времени специалисты оценили их способность находить пищу и защищаться от хищников. Гавайского ворона, известного также как алала, зачастую характеризуют как невероятно умное и дружелюбное существо.

 

 

 

Уточнения

Гава́йский во́рон (лат. Corvus hawaiiensis) — редкая птица семейства врановых, эндемик Гавайев. На гавайском языке название птицы звучит как Alala, что означает с одной стороны «кричать как маленькое животное».

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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