Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень. Эти уникальные компаньоны за счет глубоких эмоциональных связей и всегда будут рядом с вами, независимо от обстоятельств.

Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Немецкая овчарка

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры-ретриверы отличаются своей доброй и отзывчивой натурой. Они получают счастье от общения с людьми и особенно радуются, проводя время со своими владельцами. Лабрадоры полностью преданы своим хозяевам и будут следовать за вами по дому, словно тень, лишь бы быть рядом.

Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы олицетворяют любовь и преданность. Эти любящие собаки всегда стремятся продемонстрировать свою заботу о хозяевах посредством объятий, игривых забав или утешающих прикосновений.

Боксер

Боксеры — это веселые и энергичные собаки, полные любви к своим владельцам. Они невероятно верные и защитники, всегда настороже, когда речь идет о их семьях. Несмотря на свою мощную фигуру, боксеры обожают быть в объятиях и чувствуют себя счастливыми в компании близких людей.

Кавалер Кинг Чарльз Спаниель

Это маленькие собачки с огромным сердцем. Эти нежные пушистики жаждут общения с людьми и с удовольствием проведут часы, уютно устроившись на ваших коленях. Кавалеры славятся своим спокойным нравом и крепкими связями со своими хозяевами.

Немецкая овчарка

Немецкие овчарки являются символом преданности и верности своим владельцам. Эти умные собаки, обладающие защитными инстинктами, готовы на все ради безопасности своей семьи.

Уточнения

Неме́цкий боксёр или просто боксёр (нем. Deutscher Boxer) — выведенная в Германии порода короткошёрстных служебных собак среднего размера. Предками боксёров были брабантский боевой пёс и английский бульдог.

