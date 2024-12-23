Группы крови у кошек и собак

3:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Знание группы крови любимца может быть жизненно важным в экстренных случаях, когда требуется переливание. Поэтому перед тем как завести домашнего питомца, стоит разобраться, какие группы крови существуют у животных, что происходит при их несоответствии и как узнать группу крови вашего питомца.

Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка с собакой

Группы крови у собак

Собаки обладают сложной системой групп крови, насчитывающей до 13 разновидностей. Однако основные и наиболее значимые из них обозначаются как DEA (Dog Erythrocyte Antigen).

Эта система включает восемь общих групп крови: антигены DEA 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

Если рассматривать международные обозначения, то доноры с кровью первых четырёх систем — DEA 1.1, DEA 1.2, DEA 3 и DEA 4 — считаются условно универсальными.

По результатам наблюдений специалистов, большинство собак имеют первую группу (А). Резус-фактор у них отсутствует.

Наиболее значимыми группами являются DEA 1.1 и DEA 1.2.

DEA 1.1 представляет собой негативную кровь, которая считается условно универсальной донорской. В отличие от людей, собаки не имеют природных антител против чужих групп крови. Поэтому теоретически, при однократном переливании в экстренных случаях, можно использовать кровь любой группы, как это раньше и делалось.

Однако современная ветеринарная медицина настаивает на ответственном подборе донора и лабораторном тесте на совместимость донорской крови с кровью реципиента (пациента, которому переливают кровь) в каждом случае перед проведением процедуры. Это связано с множеством нюансов, которые могут повлиять на безопасность переливания крови у животных.

Группы крови у кошек

У кошек ситуация проще: существует всего три группы крови — A, B и AB.

Группа A встречается у 90% кошек, особенно среди беспородных и таких пород, как сиамская.

Группа B чаще всего наблюдается у породистых кошек, таких как британские короткошёрстные, девон-рексы и бирманские.

Группа AB крайне редка.

В отличие от собак, у кошек есть природные антитела к чужеродным группам. Это означает, что если пациенту с группой А перелить группу B, осложнения проявятся в течение суток и, скорее всего, приведут к гибели реципиента.

Организм воспринимает чужеродные клетки как угрозу и начинает их уничтожать. Это может вызвать гемолиз — разрушение эритроцитов, что приводит к анемии, шоку, отказу органов и даже смерти. У кошек реакция на несовместимую кровь может быть мгновенной, с развитием тяжёлых симптомов в первые минуты.

Что делать владельцу?

— При первом посещении ветеринарного врача уточните возможность определения группы крови вашего питомца.

— Сохраните эту информацию в доступном месте, чтобы быстро использовать её в случае необходимости.

— В экстренных случаях доверяйте только профессионалам: специалисты знают, как минимизировать риски.

Уточнения

Гру́ппа кро́ви — генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей (или другой вид животных) на разные группы.



