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Почему владельцев не допускают в отделение Блок интенсивной терапии?

Зоосфера

Когда домашний любимец попадает в блок интенсивной терапии, люди опасаются, что не смогут вовремя оказать помощь, уследить за состоянием питомца или, что без их вмешательства врачи не уделят больному животному должного внимания.

Собака, операция
Фото: dvidshub.net by Сэмюэл А. Нассо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака, операция

Как и в случае с отделениями реанимации и интенсивной терапии в обычной медицине, в ветеринарии существует запрет на посещение отделения по определённым причинам. Вот основные из них:

Эмоциональное состояние пациентов. В отделении интенсивной терапии находятся разные животные, часто их много, и у всех разные степени тяжести состояния, характеры и темпераменты. В интересах как врачей, так и владельцев — исключить все факторы стресса, которые могут негативно повлиять на процесс выздоровления. К сожалению, сильные эмоции могут навредить питомцу и усугубить его основное заболевание.

Увидев своего хозяина, животное может начать радостно встречать его, сместить внутривенный или уретральный катетер, потревожить швы, дренажи, запутать инфузионную систему и навредить себе. Также после посещения питомец может долго беспокоиться и грустить, не понимая, почему его не забирают домой и почему он находится в непривычных условиях.

Ограниченный штат сотрудников. В стационаре животные привыкают к определённому количеству сотрудников. Посещение хозяином (новым человеком) своего питомца может стать сильным стрессом для других животных, что может привести к учащению пульса, росту давления, одышке и другим последствиям.

Эмоциональное состояние владельцев. Само название отделения — Блок интенсивной терапии — говорит о тяжести состояния находящихся там животных. Пациенты подключены к инфузионным системам, у некоторых установлены уретральные катетеры для отведения мочи, дренажи, эзофагостомы для кормления, подключены мониторы, работает концентратор кислорода, сигналы подаёт различная аппаратура.

Большинство пациентов — лежачие, некоторые — в бессознательном состоянии, медикаментозной коме и т.д. Видеть своего питомца в таком состоянии может стать сильным стрессом для хозяина.

График лечения. У каждого пациента индивидуальный график получения препаратов, взятия анализов, диагностических процедур, обработок и других мероприятий. Работу необходимо выполнять без накладок, чтобы все назначения выполнялись вовремя, так как от этого напрямую зависит эффективность лечения. Посещения могут сбить весь график.

Безопасность пациентов. Запрет на посещение также связан с желанием оградить пациентов от возможных инфекций. Даже незначительное изменение микрофлоры вокруг ослабленного или недавно прооперированного животного (например, с дренажами в брюшной полости, перитонитом и т.д.) представляет для него опасность.

Эстетическая сторона вопроса. В отделении интенсивной терапии первостепенными задачами являются:  контроль жизненно важных показателей здоровья пациентов,  поддержание их в норме,  проведение лечебных и других манипуляций, важных для жизни и здоровья питомцев.

Гигиенические процедуры также входят в список необходимых, но любые манипуляции, имеющие второстепенное значение, выполняются только в случае, если это позволяет состояние пациента. По возможности устраняются загрязнения шерсти после перестановки катетеров, следы корма и т.д. Гигиена проводится регулярно, но никогда — в ущерб здоровью питомца.

Пожалуйста, помните, что первостепенной задачей отделения интенсивной терапии является сохранение жизни пациентов. Это место не для свиданий и встреч. Пациенты здесь тяжёлые, и не стоит отвлекать их от выздоровления, а врачей — от борьбы за их жизнь.

Уточнения

Терапи́я процесс, целью которого является устранение заболевания или травмы, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности, восстановление и улучшение здоровья.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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