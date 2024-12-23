Право на отдых: стало известно, какой график работы у служебных собак

В настоящее время правила определяют только общую продолжительность отдыха служебных собак — не более 6 часов в сутки.
Согласно новому предложению, служебным собакам необходимо предоставлять 15-минутный отдых каждые 45 минут работы.
Также в проекте уточнено время выгула собак — каждые 2 часа с начала работы.
Продолжительность работы служебных собак не должна превышать 12 часов в сутки, при этом им необходимо предоставлять непрерывный отдых в течение 4 часов.
"Суммарное время на кратковременный периодический отдых, непрерывный отдых, выгуливание, кормление и уход — 12 часов в сутки, при этом суммарное время на утреннее и вечернее кормление, выгуливание служебной собаки и уход за ней — 2 часа", — указано в проекте.
Кроме того, предлагается разрешить тренировки служебных собак в незнакомых для них местах, например, в населённых пунктах или среди жилых строений. В настоящее время тренировки проводятся только в учебно-тренировочных комплексах со специальными сооружениями.
В проекте также внесены изменения в сроки закрепления второй собаки при выбраковке. Согласно новому предложению, кинологу должна быть предоставлена возможность выбрать нового щенка не ранее, чем за три месяца до выбраковки его помощника. В настоящее время этот срок составляет один месяц.
Правила дополнены пунктом, согласно которому служебных собак необходимо кормить за 2 часа до начала их работы, обучения или тренировки, а также после их окончания.
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