Право на отдых: стало известно, какой график работы у служебных собак

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В настоящее время правила определяют только общую продолжительность отдыха служебных собак — не более 6 часов в сутки.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Mike Meares, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Полицейская собака

Согласно новому предложению, служебным собакам необходимо предоставлять 15-минутный отдых каждые 45 минут работы.

Также в проекте уточнено время выгула собак — каждые 2 часа с начала работы.

Продолжительность работы служебных собак не должна превышать 12 часов в сутки, при этом им необходимо предоставлять непрерывный отдых в течение 4 часов.

"Суммарное время на кратковременный периодический отдых, непрерывный отдых, выгуливание, кормление и уход — 12 часов в сутки, при этом суммарное время на утреннее и вечернее кормление, выгуливание служебной собаки и уход за ней — 2 часа", — указано в проекте.

Кроме того, предлагается разрешить тренировки служебных собак в незнакомых для них местах, например, в населённых пунктах или среди жилых строений. В настоящее время тренировки проводятся только в учебно-тренировочных комплексах со специальными сооружениями.

В проекте также внесены изменения в сроки закрепления второй собаки при выбраковке. Согласно новому предложению, кинологу должна быть предоставлена возможность выбрать нового щенка не ранее, чем за три месяца до выбраковки его помощника. В настоящее время этот срок составляет один месяц.

Правила дополнены пунктом, согласно которому служебных собак необходимо кормить за 2 часа до начала их работы, обучения или тренировки, а также после их окончания.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



