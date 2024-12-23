Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Ваши волосы нуждаются в этом: лучшие продукты с витамином А
Какие растения помогут улучшить почву под картофель: погреб под забит до потолка
Полезные растения-соседи: как сделать помидоры вкуснее
Секреты экономной закупки продуктов к Новому году
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Юлия Савичева рассказала, что её 7-летняя дочь верит в Деда Мороза
Как выбрать сорта томатов, которые не трескаются

Собака боится фейерверков? Проверенные способы, как отвлечь питомца

1:18
Зоосфера

Почти у всех собак возникают проблемы со звуком фейерверков. Как их защитить?

Фейерверк
Фото: commons.wikimedia.org by mattbuck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Фейерверк

Почему собака может бояться фейерверков

Громкие звуки вызывают боль в ушах у собак, так как у многих собак чувствительный слух. Животные могут пострадать, если рядом раздастся фейерверк. Сильный гром может вызвать ту же проблему.

Кроме того, громкий и неожиданный шум вызывает у животного сильный стресс и страх. Если собака находится на улице, питомец может вырваться на свободу, убежать далеко и потеряться.

Как отвлечь собаку от фейерверков

Если вы находитесь дома, постройте "укрытие". Собаки любят укромные места, куда они могут легко уйти от шума. Это позволит животному чувствовать себя в большей безопасности. Разместите в укрытии любимые игрушки и лакомства, чтобы отвлечь питомца от шума на улице.

Во время фейерверка закройте и зашторьте окна. Включите телевизор и музыку. Ведь знакомые звуки помогают не обращать внимания на происходящее.

Если вы находитесь на улице, постарайтесь укрыть собаку и крепко держать её, чтобы животное не убежало.

Если вы знаете, что скоро начнется фейерверк, как можно быстрее отправляйтесь домой или не выходите на улицу со своим животным.

Уточнения

Фейерве́рк (нем. Feuerwerk, от Feuer — огонь и Werk — дело, работа) — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой Аудио 
Новый российский поезд будет доставлять пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург за 2 часа 15 минут
Экономика и бизнес
Новый российский поезд будет доставлять пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург за 2 часа 15 минут Аудио 
Шоколадная колбаса за 20 минут: простой рецепт без хлопот
Еда и рецепты
Шоколадная колбаса за 20 минут: простой рецепт без хлопот Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
ВС РФ готовы нанести главный удар зимней кампании на Запорожье или Херсон Любовь Степушова Тик-токеры победили? Дональд Трамп пообещал не запрещать доступ к платформе Игорь Буккер Самолёт Ту-160М. Стратегические крылья могучего Белого лебедя Дмитрий Плотников
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Последние материалы
Шаг за шагом: как обычная ходьба помогает бороться с депрессией
Тарасова высказалась о возможности отправки чемпионов России на Олимпиаду-2026
Индукционные плиты: какие бывают, плюсы и минусы эксплуатации
ВСУ нанесли удар по Донецку дальнобойными ракетами
Влияние видеоигр на психику: что говорит наука
Российский генерал рассказал о снимающих селфи на фоне российских ракетоносцев воздушных хулиганах
Температура и снег: правила зимней обрезки деревьев
У пентхауса Ferragnez's City Life новый владелец: он футболист Серии А
Как использовать каждый угол на маленькой кухне и не потерять удобство
У Иды Галич исполнилась большая мечта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.