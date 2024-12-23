Собака боится фейерверков? Проверенные способы, как отвлечь питомца

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почти у всех собак возникают проблемы со звуком фейерверков. Как их защитить?

Фото: commons.wikimedia.org by mattbuck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Фейерверк

Почему собака может бояться фейерверков

Громкие звуки вызывают боль в ушах у собак, так как у многих собак чувствительный слух. Животные могут пострадать, если рядом раздастся фейерверк. Сильный гром может вызвать ту же проблему.

Кроме того, громкий и неожиданный шум вызывает у животного сильный стресс и страх. Если собака находится на улице, питомец может вырваться на свободу, убежать далеко и потеряться.

Как отвлечь собаку от фейерверков

Если вы находитесь дома, постройте "укрытие". Собаки любят укромные места, куда они могут легко уйти от шума. Это позволит животному чувствовать себя в большей безопасности. Разместите в укрытии любимые игрушки и лакомства, чтобы отвлечь питомца от шума на улице.

Во время фейерверка закройте и зашторьте окна. Включите телевизор и музыку. Ведь знакомые звуки помогают не обращать внимания на происходящее.

Если вы находитесь на улице, постарайтесь укрыть собаку и крепко держать её, чтобы животное не убежало.

Если вы знаете, что скоро начнется фейерверк, как можно быстрее отправляйтесь домой или не выходите на улицу со своим животным.

Уточнения

Фейерве́рк (нем. Feuerwerk, от Feuer — огонь и Werk — дело, работа) — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.



