Как оживить интерьер и скрыть повреждение на обоях

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Обои

Небольшие повреждения обоев могут стать неприятным сюрпризом даже для самых аккуратных хозяев. Однако не стоит сразу думать, что единственный способ исправить ситуацию — переклеить всю стену. Есть несколько простых решений, которые помогут скрыть дефект и даже добавить оригинальности интерьеру.

1. Декор в виде бабочек

Отличным способом скрыть поврежденный участок обоев является использование декора в виде бабочек. Можно выбрать объемные или плоские аппликации — главное, чтобы их было хотя бы три. Такой яркий акцент не только скроет дефект, но и придаст стенам живости и оригинальности.

2. Картинная галерея

Если хотите не просто скрыть повреждение, а преобразить стену, сделайте из нее картинную галерею. Развешивание произведений искусства не только скроет дефект на обоях, но и придаст интерьеру стиль и элегантность. Ваши гости обязательно оценят такое решение.

3. Кашпо с растением

Еще один способ спрятать повреждение — использовать кашпо с растением. Для этого возьмите пластиковое кашпо, гвозди и молоток, чтобы закрепить его прямо на поврежденном участке. Вставьте в кашпо вьющееся растение, и оно не только замаскирует дефект, но и добавит уюта в интерьер.

Эти простые способы помогут не только избавиться от досадного дефекта, но и привнести в ваш дом свежие акценты и стиль.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

