Три способа расширить пространство в однокомнатной квартире

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы однокомнатных квартир, особенно в старых домах, часто сталкиваются с нехваткой пространства. Однако с правильным подходом и умелым зонированием можно сделать даже маленькую хрущевку уютным и функциональным жильем.

Фото: flickr.com by chair bazaar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гостинная комната

Используйте альков

Если ваша квартира имеет нестандартную планировку, не стоит отчаиваться. Одним из преимуществ таких помещений является наличие ниш или альковов в стенах. Эти укромные уголки идеально подходят для организации спального места, а рядом можно поставить рабочий стол, эффективно объединяя зону отдыха и труда. Остальное пространство можно использовать для кухни и гостиной, комбинируя их или разделяя в зависимости от особенностей планировки.

Сделайте подиум

Подиум — это отличное решение для маленьких квартир. Он позволяет не только визуально разделить пространство на зоны, но и служит дополнительным местом для хранения, если оборудовать его ящиками. Например, на подиуме можно разместить кровать и рабочий стол. Однако стоит помнить, что подиум снижает высоту комнаты, и если в вашем жилище низкие потолки, этот вариант может не подойти, так как подиум может восприниматься как ниша.

Займитесь балконом

Если в квартире есть утепленная лоджия или балкон, не пренебрегайте этим пространством. Избавьтесь от лишнего хлама и используйте балкон по максимуму. Это позволит освободить место в основной комнате для полноценной мебели, такой как кровать, что значительно улучшит комфорт в квартире.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

