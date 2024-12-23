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Как правильно мыть кошку, чтобы избежать стресса

1:27
Зоосфера

Многие владельцы кошек знают, как сложно помыть своего питомца. Во время купания кошка пугается и начинает сопротивляться. И часто владельцы считают, что основной причиной такого поведения является страх перед водой. Но это далеко не так.

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

На самом деле кошки боятся не столько самой воды, сколько скользкого дна ванны, на котором им трудно удержать равновесие. Питомцам сложно стоять на лапках, и это вызывает у них панику.

Как помочь кошке чувствовать себя увереннее

Есть простой и эффективный способ решить эту проблему. Чтобы кот почувствовал себя увереннее в воде, достаточно положить на дно ванны старое полотенце. Это сделает поверхность менее скользкой и позволит питомцу спокойно встать на лапы.

Полотенце придаст кошке устойчивость, и она сразу почувствует себя более уверенно. Это поможет устранить страх и паническое поведение, которое кошка обычно проявляет во время купания.

Почему это работает

Когда кошка чувствует себя в безопасности, она становится гораздо спокойнее. Устойчивое положение на лапах избавит питомца от страха перед падением, и купание пройдет без паники, а значит, без царапин и укусов.

Попробуйте этот лайфхак на практике, и вы убедитесь, как простое решение может значительно улучшить процесс купания вашей кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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