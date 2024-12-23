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Признаки того, что ваша кошка вас обожает

Зоосфера

Многие считают, что кошки — это животные, которые не способны по-настоящему привязаться к своим владельцам. Однако это лишь стереотип, и на самом деле они могут проявлять невероятную привязанность и доверие к своим хозяевам. Если вы сомневаетесь, является ли ваша кошка вашим преданным другом, обратите внимание на несколько признаков, которые говорят о настоящей любви.

Белый кот с чёрной мордой
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый кот с чёрной мордой

1. Кошка спит рядом с вами

Если ваша кошка выбирает спать рядом с вами, это верный знак доверия. Кошки, как правило, не будут находиться в местах, которые кажутся им небезопасными. Тот факт, что она спит рядом с вами, означает, что она чувствует себя в вашем присутствии в полной безопасности.

2. Кошка облизывает вас

Когда кошка облизывает ваши руки или лицо, не стоит воспринимать это как случайность. Такое поведение — это способ проявить привязанность и заботу. Кошки вылизывают своих котят, и если она делает это по отношению к вам, значит, питомец воспринимает вас как "своего".

3. Кошка трётся о вас

Если кошка часто трутся о ваши руки, ноги или лицо, это явный сигнал, что она хочет "пометить" вас своим запахом. Это не просто проявление внимания, а способ связать вас с собой. Кошки таким образом показывают свою привязанность и сообщают, что вы — не чужой для них человек.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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