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Частая зевота у собаки: что это может означать

1:31
Зоосфера

Если ваш питомец зевает чаще обычного, это может быть не только следствием усталости. На самом деле, частая зевота у собаки — это сигнал, который может говорить о разных причинах, включая стресс.

Померанский шпиц
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Померанский шпиц

Стресс — основная причина

Не стоит думать, что постоянная зевота — это просто признак того, что питомец не выспался. Иногда это может означать, что собака переживает. Стресс, вызванный переездом, изменениями в семье или новыми громкими звуками, может стать причиной этого поведения.

Что может беспокоить вашего питомца

Возможно, ваш четвероногий друг нервничает из-за появления нового члена семьи или шума снаружи. Например, громкие звуки или незнакомые запахи могут вызывать у собаки стресс. Если в доме всё спокойно, а зевота не прекращается, то, возможно, у вашего питомца есть и другие проблемы.

Как помочь своему питомцу

Чтобы уменьшить стресс у собаки, создайте в доме комфортную атмосферу. Снизьте уровень шума, постарайтесь избегать резких звуков и давайте животному больше внимания. Часто поглаживания и игры помогают успокоить нервную систему питомца.

Когда нужно обратиться к ветеринару

Если после всех попыток успокоить питомца зевота не прекращается, стоит проконсультироваться с ветеринаром. Возможно, у собаки есть скрытые проблемы со здоровьем, которые нужно выяснить.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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