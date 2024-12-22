Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сорта огурцов: как выбрать идеальный вариант для вашего огорода
Частая зевота у собаки: что это может означать
Потеря питомца: 7 фраз, которых стоит избегать
Способы посадки картофеля: что выбрать для вашего огорода?
Аэропорт Магадана открывает новые горизонты
Разработка, которая изменит интернет-технологии
Что приготовить из лишних мандаринов: лёгкий и витаминный салат
Город, где природа и цивилизация живут бок о бок — что нужно знать о жизни в Осло
Кем в юности работал певец Валерий Леонтьев до своей популярности

5 причин завести кошку: как питомец улучшит ваше здоровье

2:07
Зоосфера

Завести кошку — это не только приятно, но и полезно для здоровья. Учёные доказали, что владельцы кошек чаще всего обладают крепким здоровьем и острым умом. Если вы сомневаетесь, стоит ли завести кошку, вот пять убедительных причин, которые наверняка вас убедят.

Кошачий взгляд
Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошачий взгляд

1. Улучшают настроение

Доказано, что домашние питомцы помогают справиться с трудными периодами жизни, такими как разлука или утрата. Кошки оказывают социальную поддержку, что помогает владельцам легче переносить одиночество и переживать эмоциональные трудности.

2. Острый ум

Британские учёные установили, что владельцы кошек чаще получают высшее образование и обладают высокими интеллектуальными способностями. Причина проста: кошки не требуют такого же внимания, как собаки, и не отвлекают хозяев от работы или учёбы.

3. Здоровое сердце

Питомцы снижают уровень стресса, что напрямую влияет на здоровье сердца. У кошатников риск сердечных заболеваний, включая инсульт и инфаркт, на 30 % ниже, чем у людей, которые не заводят кошек.

4. Крепкий сон

Когда кошка спит в спальне хозяина, это способствует более быстрому наступлению фазы быстрого сна. Исследования показали, что в 40 % случаев владельцы кошек спят крепче и быстрее засыпают, когда их питомец рядом.

5. Снижают болевой синдром

Мурлыканье кошки помогает уменьшить боль. Низкочастотные колебания, создаваемые во время мурлыканья, улучшает кровообращение, что ускоряет процесс заживления и снижает болевой синдром у человека.

Заключение

Владельцы кошек могут похвастаться не только крепким здоровьем, но и улучшенным настроением, умственными способностями и меньшим риском сердечных заболеваний. Кошки — это не просто питомцы, но и верные помощники в поддержании вашего здоровья и благополучия.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Среднюю стоимость строительства загородного дома в России оценили
Недвижимость
Среднюю стоимость строительства загородного дома в России оценили Аудио 
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Российский шоу-бизнес
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО Аудио 
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях
Недвижимость
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Непонятные для иностранцев. Традиции на Новый год, которые мы унаследовали от СССР Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Последние материалы
Потеря питомца: 7 фраз, которых стоит избегать
Аэропорт Магадана открывает новые горизонты
Способы посадки картофеля: что выбрать для вашего огорода?
Разработка, которая изменит интернет-технологии
Что приготовить из лишних мандаринов: лёгкий и витаминный салат
Город, где природа и цивилизация живут бок о бок — что нужно знать о жизни в Осло
Кем в юности работал певец Валерий Леонтьев до своей популярности
Как сохранить красоту и здоровье ногтей с гель-лаком между посещениями мастера?
На какие автомобили вырастут цены в начале 2025 года
Непонятные для иностранцев. Традиции на Новый год, которые мы унаследовали от СССР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.