5 причин завести кошку: как питомец улучшит ваше здоровье

2:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Завести кошку — это не только приятно, но и полезно для здоровья. Учёные доказали, что владельцы кошек чаще всего обладают крепким здоровьем и острым умом. Если вы сомневаетесь, стоит ли завести кошку, вот пять убедительных причин, которые наверняка вас убедят.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошачий взгляд

1. Улучшают настроение

Доказано, что домашние питомцы помогают справиться с трудными периодами жизни, такими как разлука или утрата. Кошки оказывают социальную поддержку, что помогает владельцам легче переносить одиночество и переживать эмоциональные трудности.

2. Острый ум

Британские учёные установили, что владельцы кошек чаще получают высшее образование и обладают высокими интеллектуальными способностями. Причина проста: кошки не требуют такого же внимания, как собаки, и не отвлекают хозяев от работы или учёбы.

3. Здоровое сердце

Питомцы снижают уровень стресса, что напрямую влияет на здоровье сердца. У кошатников риск сердечных заболеваний, включая инсульт и инфаркт, на 30 % ниже, чем у людей, которые не заводят кошек.

4. Крепкий сон

Когда кошка спит в спальне хозяина, это способствует более быстрому наступлению фазы быстрого сна. Исследования показали, что в 40 % случаев владельцы кошек спят крепче и быстрее засыпают, когда их питомец рядом.

5. Снижают болевой синдром

Мурлыканье кошки помогает уменьшить боль. Низкочастотные колебания, создаваемые во время мурлыканья, улучшает кровообращение, что ускоряет процесс заживления и снижает болевой синдром у человека.

Заключение

Владельцы кошек могут похвастаться не только крепким здоровьем, но и улучшенным настроением, умственными способностями и меньшим риском сердечных заболеваний. Кошки — это не просто питомцы, но и верные помощники в поддержании вашего здоровья и благополучия.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

