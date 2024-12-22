5 причин завести кошку: как питомец улучшит ваше здоровье

Завести кошку — это не только приятно, но и полезно для здоровья. Учёные доказали, что владельцы кошек чаще всего обладают крепким здоровьем и острым умом. Если вы сомневаетесь, стоит ли завести кошку, вот пять убедительных причин, которые наверняка вас убедят.
1. Улучшают настроение
Доказано, что домашние питомцы помогают справиться с трудными периодами жизни, такими как разлука или утрата. Кошки оказывают социальную поддержку, что помогает владельцам легче переносить одиночество и переживать эмоциональные трудности.
2. Острый ум
Британские учёные установили, что владельцы кошек чаще получают высшее образование и обладают высокими интеллектуальными способностями. Причина проста: кошки не требуют такого же внимания, как собаки, и не отвлекают хозяев от работы или учёбы.
3. Здоровое сердце
Питомцы снижают уровень стресса, что напрямую влияет на здоровье сердца. У кошатников риск сердечных заболеваний, включая инсульт и инфаркт, на 30 % ниже, чем у людей, которые не заводят кошек.
4. Крепкий сон
Когда кошка спит в спальне хозяина, это способствует более быстрому наступлению фазы быстрого сна. Исследования показали, что в 40 % случаев владельцы кошек спят крепче и быстрее засыпают, когда их питомец рядом.
5. Снижают болевой синдром
Мурлыканье кошки помогает уменьшить боль. Низкочастотные колебания, создаваемые во время мурлыканья, улучшает кровообращение, что ускоряет процесс заживления и снижает болевой синдром у человека.
Заключение
Владельцы кошек могут похвастаться не только крепким здоровьем, но и улучшенным настроением, умственными способностями и меньшим риском сердечных заболеваний. Кошки — это не просто питомцы, но и верные помощники в поддержании вашего здоровья и благополучия.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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