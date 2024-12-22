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Почему ваша кошка не любит поездки и как с этим бороться

2:27
Зоосфера

Перевозка кошки в машине — это всегда испытание как для питомца, так и для его владельца. Громкое мяуканье и стресс от поездки знакомы многим. Почему кошки так реагируют на переезд и как сделать путешествие более комфортным для вашего питомца? Ответы на эти вопросы — в нашем материале.

Сердитая кошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сердитая кошка

Почему кошки мяукают в машине

Для кошек любая смена обстановки — это стресс. В отличие от собак, которые могут адаптироваться к новым условиям, кошки ощущают себя незащищенными и беспокойными в новой среде. Переезд в машине становится для них тревожным событием, а громкое мяуканье — это способ выразить свою неуверенность и желание вернуться домой.

Как правильно перевозить кошку

Приучите кошку к путешествиям с раннего возраста. Если животное с детства привыкло к поездкам, оно не будет бояться переноски или автомобиля.

Заранее подготавливайте кошку к поездке. Достаньте переноску за несколько дней до путешествия, чтобы питомец привык к ней. Положите в нее уютный плед и немного корма — это поможет кошке чувствовать себя более комфортно.

Выберите подходящую переноску. Она должна быть удобной для питомца и соответствовать размеру животного. Не забудьте учесть погодные условия при выборе материала.

Закрепите переноску в машине. Поместите ее на сиденье и надежно закрепите. Внутри переноски постелите впитывающую пеленку — так можно избежать неприятных ситуаций во время поездки.

Не кормите кошку перед поездкой. Не стоит кормить питомца за пару часов до путешествия. Вместо этого возьмите с собой запас воды и поилку.
Уберите сильные запахи. В салоне машины не должно быть ароматизаторов с резким запахом, которые могут напугать питомца.

Будьте внимательны к шуму. Кошки боятся громких звуков. Не стоит пытаться заглушить мяуканье питомца громкой музыкой — это только усугубит ситуацию.

Заключение

Перевозка кошки в машине может быть менее стрессовой, если заранее подготовиться и учитывать потребности питомца. Внимание к его состоянию и комфортные условия помогут вам и вашему пушистому другу пережить поездку без лишних волнений.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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