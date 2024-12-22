Стресс у животных и людей: как крепкие отношения влияют на эмоциональное состояние

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сотрудники Линчепингского университета обнаружили, что собаки пастушьих пород могут испытывать стресс одновременно с их владельцами. Это открытие побудило ученых изучить, существует ли аналогичная связь у собак других пород.

Фото: commons.wikimedia.org by Gabriela Vega, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чихуахуа

Для этого была проведена серия экспериментов, в которой участвовали животные различных категорий. Первая группа состояла из собак, работающих в тандеме с человеком, таких как охотничьи породы (таксы, ямтхунды и другие). Вторая группа включала более независимых животных, таких как шиба-ину, хаски и другие породы, близкие к волкам.

Как проходили исследования

Ученые следили за уровнем кортизола — гормона стресса — как у собак, так и у их владельцев. Для получения полных данных владельцы животных заполнили анкеты, где описали не только характеристики своих питомцев, но и свое психологическое состояние.

Результаты исследования

В ходе работы ученые пришли к выводу, что синхронизация стресса между человеком и собакой зависит не от породы или предназначения животного, а от крепости их взаимоотношений. Чем теснее связь между хозяином и питомцем, тем более сильно их стрессовые реакции совпадают.

Это открытие подчеркивает важность эмоциональной связи между владельцем и собакой, которая играет ключевую роль в их эмоциональном состоянии.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

