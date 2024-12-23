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Как отучить собаку просить еду со стола? Вам помогут эти советы кинологов

1:31
Зоосфера

Установите четкие границы

Определите конкретную зону для вашей собаки во время еды, вдали от обеденного стола. Это помогает создать четкое различие между их пространством и обеденной зоной.

Собака за столом
Фото: freepik.com by boryanam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака за столом

Отвлекающие факторы перед едой

Перед едой предложите собаке игрушки или занятия, которые привлекут ее внимание. Умственно стимулированная собака с меньшей вероятностью будет сосредотачиваться на столе.

Согласованные команды

Используйте последовательные команды, такие как "стоять" или "оставь", когда ваша собака приближается к столу. Подкрепляйте эти команды позитивными аффирмациями и лакомствами, когда они повинуются.

Обучение, основанное на вознаграждении

Своевременно вознаграждайте за хорошее поведение. Когда ваша собака воздерживается подходить к столу, предложите угощение или похвалите. Это усиливает положительную ассоциацию с отказом от взаимодействия со столом.

Никаких наказаний

Не ругайте и не наказывайте свою собаку постфактум. Собаки ассоциируют последствия со своими непосредственными действиями, поэтому обращение к поведению в данный момент более эффективно.

Заручитесь семейным сотрудничеством

Убедитесь, что все члены вашей семьи следуют одним и тем же правилам.
Последовательность в общении между членами семьи усиливает дрессировку и снижает спутанность сознания у вашей собаки.

 

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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