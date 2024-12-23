Как отучить собаку просить еду со стола? Вам помогут эти советы кинологов

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Установите четкие границы

Определите конкретную зону для вашей собаки во время еды, вдали от обеденного стола. Это помогает создать четкое различие между их пространством и обеденной зоной.

Фото: freepik.com by boryanam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака за столом

Отвлекающие факторы перед едой

Перед едой предложите собаке игрушки или занятия, которые привлекут ее внимание. Умственно стимулированная собака с меньшей вероятностью будет сосредотачиваться на столе.

Согласованные команды

Используйте последовательные команды, такие как "стоять" или "оставь", когда ваша собака приближается к столу. Подкрепляйте эти команды позитивными аффирмациями и лакомствами, когда они повинуются.

Обучение, основанное на вознаграждении

Своевременно вознаграждайте за хорошее поведение. Когда ваша собака воздерживается подходить к столу, предложите угощение или похвалите. Это усиливает положительную ассоциацию с отказом от взаимодействия со столом.

Никаких наказаний

Не ругайте и не наказывайте свою собаку постфактум. Собаки ассоциируют последствия со своими непосредственными действиями, поэтому обращение к поведению в данный момент более эффективно.

Заручитесь семейным сотрудничеством

Убедитесь, что все члены вашей семьи следуют одним и тем же правилам.

Последовательность в общении между членами семьи усиливает дрессировку и снижает спутанность сознания у вашей собаки.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.



