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Секрет спокойной собаки в Новый год: как пережить салюты

4:08
Зоосфера » Собаки

Задумывались ли вы, как громкий салют может превратить радость праздника в кошмар для вашей собаки? В новогодние дни, когда улицы полны взрывов петард, многие питомцы испытывают стресс, который порой переходит в настоящую фобию. Как справиться с этой проблемой и помочь своему четвероногому другу? Разберемся вместе.

Шпиц
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шпиц

Почему собака боится шума:

  • Чувствительный слух. Собаки слышат в два, а то и в три раза шире, чем человек. Громкие звуки для них болезненны.
  • Непонимание источника шума. В отличие от человека, пес не может осознать, что вызвало хлопок, поэтому паника затягивается.
  • Негативный опыт. Если в щенячьем возрасте собака испытала сильный стресс из-за шума, это запомнится на всю жизнь.
  • Отсутствие социализации. Если щенок не привык к новым ситуациям и звукам до 5-6 месяцев, в будущем салюты вызовут у него сильный страх.
  • Проблемы со здоровьем и возраст. У пожилых собак или питомцев с болезнями сердца страхи проявляются острее.
  • Ошибки хозяина. Неправильная реакция владельца может усилить страх питомца.
    Если эти факторы наслаиваются, страх становится сильнее, вплоть до развития фобии. В таких случаях без помощи ветеринара или зоопсихолога не обойтись.

Как отличить нормальный испуг от акустикофобии

Здоровая реакция собаки на громкий звук длится несколько минут.

Например, питомец может:

  • поджать хвост
  • залаять
  • спрятаться
  • искать защиты у хозяина

Если после прекращения шума собака быстро успокаивается, это нормально. Однако если страх перерастает в длительную тревожность, сопровождающуюся дрожью, слюнотечением, рвотой или хаотичным поведением, речь идет о фобии.

Почему важно бороться с боязнью громких звуков

Страх перед салютами не только ухудшает качество жизни собаки, но и может повлиять на здоровье:

  • Хронический стресс. Испуганная собака становится тревожной, агрессивной, склонной к болезням.
  • Скопление страхов. Со временем питомец начинает пугаться даже мелочей — звонка телефона или дверного хлопка.
  • Проблемы с поведением. Прогулки превращаются в стресс, пес может сбежать, перестать спать или есть.
  • Регулярные фейерверки, особенно в зимние праздники, требуют от владельца терпения и правильного подхода к проблеме.

Что делать, чтобы помочь собаке

  • Проверить здоровье. Если питомец реагирует остро, проконсультируйтесь с ветеринаром.
  • Обеспечить безопасность. В период праздников выгуливайте собаку только на поводке.Создайте дома "убежище" — тихое место с любимыми игрушками.
  • Работать над поведением. Постепенно приучайте к звукам, начиная с тихих записей и увеличивая громкость.
  • Хвалите и поощряйте питомца за спокойное поведение.
  • Оставаться спокойным. Ваши эмоции напрямую влияют на собаку. Не паниковать — ключ к успеху.

Чего делать нельзя

Некоторые действия могут только усилить страх:

  • Не обнимайте и не прижимайте к себе. Это ограничивает движения собаки, что увеличивает панику.
  • Не ругайте и не стыдите. Это усилит тревогу.
  • Не давайте лакомства. У питомца закрепится ассоциация: шум = страх = награда.
  • Не убегайте с собакой. Это подтвердит опасность ситуации.

Как оценить готовность к тренировкам

Перед началом работы оцените:

  • Состояние здоровья. Болезни могут усиливать страх.
  • Глубину стресса. Если питомец долго восстанавливается после испуга, потребуется помощь специалиста.
  • Общее настроение. Собака должна быть спокойной, чувствовать поддержку и распорядок дня.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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